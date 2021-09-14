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嘉縣6位警分局長逾半4人異動 基層員警：還來不及認識

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

警政署昨天發布六都警察局督察等87名警官人事案，包含46名縣市分局長異動，其中15人初任，後天統一交接到任；嘉義縣6個警分局有4位分局長逾半異動；去年底至今，中高階警官人事異動頻繁，基層員警說，長官們調動頻繁，有的官長來不及認識就調動。

嘉義縣警察局異動名單：主任秘書林崇志調任保安警察第七總隊督察長9；嘉市警局第一分局分局長張文川調任縣警局主任秘書；水上分局長程純濱調任嘉市警局第二分局分局長；南投縣警局集集分局長張澤銘調任水上分局長。

布袋分局長蘇偉荃調任屏東縣警局內埔分局長；台南市警局歸仁分局防治組組長張世儒陞任布袋分局；中埔分局長莊思神調任雲林縣警局斗南分局分局長；台南市警局刑警大隊偵查第二隊隊長吳俊德陞任中埔分局長。嘉縣6位警分局長只有民雄警分局長陳盈菖、朴子警分局長陳鴻忠未調動。

內政部上月發布119名高階警官人事案，因應明年1月，警政委員徐緒昕、保安警察第六總隊長李漢卿及5名六都副局長屆齡退休，警政署再次檢討人事。年改後，退休官警人數大減，人事升遷阻塞，升遷不易，人事升遷關係長期在地服務官警升遷，引起基層員警及外界關切。

警政署昨天發布六都警察局督察等87名警官人事案，包含46名縣市分局長異動，其中15人初任，後天統一交接到任；嘉義縣6個警分局有4位分局長逾半異動。記者魯永明／攝影
警政署昨天發布六都警察局督察等87名警官人事案，包含46名縣市分局長異動，其中15人初任，後天統一交接到任；嘉義縣6個警分局有4位分局長逾半異動。記者魯永明／攝影

警察 嘉義

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