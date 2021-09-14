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影／尿布童遭男子綁票大哭？警追查原來都是一家人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局在7日接獲一家文具行業者報案，店內有名半裸、包尿布的男童嚎啕大哭，但身旁的男子束手無策，且詢問時也支支吾吾，懷疑涉及不法，警方到場後，男子疑有語言障礙，無法說明來龍去脈，因此先將男子與男童帶回派出所，所內警員林明助已當人父，熟練的幫男童換尿布，經查證才知，男子是男童的舅舅，是身心障礙者，未告知家人就將男童帶出，才引發誤會。

台中市第二警分局文正所在7日傍晚獲報，轄內一家文具行，有一名男子手推兒童三輪車，車上有名上半身赤裸、只包著尿布的男童，不斷嚎啕大哭，經店家詢問，男子無法清楚表達，店家認為可疑，通知警方到場查處。

警員賴禹橙、陳怡瑩前往查處時，男子疑似有語言障礙，無法表明身分，另外男子身上也無手機、證件等資料可供查詢，警方就先將男子與男童帶回文正派出所查證，當時1歲大的男童在派出所內仍不斷嚎啕大哭。

當時在所內的警員林明助已是人父，研判男童應該是尿布濕，需要更換，連忙購買尿布、童裝幫男童換上，所內同事、洽公民眾看到林換尿布的熟練動作，直呼「父愛爆棚、好爸爸」，而男童換好尿布，穿好衣服後，也不再哭鬧。

經警方後續調查，原來男子姓林，尚未成年，領有身心障礙手冊，還是男童的舅舅，當天林沒有告知家人，直接帶著男童外出，才會引發誤會，而男童母親、阿嬤發現男童不見時，急得像熱鍋上的螞蟻，幸好警方及時聯繫，讓家人放下心頭大石。

第二警分局長陳家銘呼籲，家長應隨時注意兒童動向以免走失或發生意外，若民眾於公共場所發現疑似走失兒童，應立即撥打110報案，或先行將兒童安置在安全處所，再報警請警方到場協助，以保障兒童人身安全。

台中市一歲男童在7日被身心障礙的林姓舅舅帶出門，男童在文具行嚎啕大哭，業者報警查處，警方將男童抱回派出所換尿布，並順利將男童送回母親身邊。記者陳宏睿／翻攝
台中市一歲男童在7日被身心障礙的林姓舅舅帶出門，男童在文具行嚎啕大哭，業者報警查處，警方將男童抱回派出所換尿布，並順利將男童送回母親身邊。記者陳宏睿／翻攝
台中市一歲男童在7日被身心障礙的林姓舅舅帶出門，男童在文具行嚎啕大哭，業者報警查處，警方將男童抱回派出所換尿布，並順利將男童送回母親身邊。記者陳宏睿／翻攝
台中市一歲男童在7日被身心障礙的林姓舅舅帶出門，男童在文具行嚎啕大哭，業者報警查處，警方將男童抱回派出所換尿布，並順利將男童送回母親身邊。記者陳宏睿／翻攝

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