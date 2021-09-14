東港華僑市場假日爆車潮 警方教你如何輕鬆遊

屏東東港華僑市場是饕客品嘗現撈平價海鮮的熱門地點，一旁東琉碼頭是往返小琉球的交通轉運站，疫情警戒降級後，假日湧現出遊人潮，周邊雖有近千個汽車停車位供民眾及來訪遊客使用，但每逢連續假期供不應求；中秋連假將至，警方將祭出交通紓導管制，建議遊客選擇步行距離約15分鐘的鎮上多家停車場，以免困在車陣中壞了出遊心情。

東港警方說，中秋連假將在碼頭和市場前的朝隆路實施多項疏導管制措施，包括安全島缺口以交通錐封閉、華僑市場前至漁市場入口的朝隆路段以交通錐分向管制，請民眾車輛勿於該路段迴轉影響車流，東琉碼頭及華僑市場停車位停滿時，於中山路與朝隆路口將以交通錐及LED顯示幕管制車輛進入，引導車流至鹽埔漁港及新生路沿線停放。

為避免大量來訪旅客欲進入華僑市場途中，受困車陣影響旅遊心情，警方建議可選擇沿中山路繼續往北過進德大橋後選擇東港一琉、東港您家及聯合停車場，如從最遠之東港一琉停車場步行至華僑市場僅需16分鐘，可沿途欣賞漁港風景，與其在朝隆路上尋找停車位耗費時間，不如前往上述停車場，可省下不少寶貴時間。

另欲前往小琉球的旅客不一定要前往東琉碼頭，附近的鹽埔漁港碼頭也有船班，且附近有更多的停車位，更方便遊客停車前往小琉球渡假。