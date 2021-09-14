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詐騙集團假冒親友可代為購買外匯牟利 6旬男險被騙
63歲許姓男子接到自稱住在美國遠親以LINE告訴他，投資外匯獲利豐厚，可代為投資外匯，但需先匯4千500元美金約新台幣12萬4千7百元到指定帳戶，許信以為真，昨天下午3點多到台南市中西區銀行要匯款，行員發現有異， 報警及時攔阻。
「有人遭到電信詐騙，請派警員來處理！」台南市警二分局海安派出所警員，昨天下午3點多接獲金華路某銀行謝姓主管通報稱，有民眾疑似遭詐騙，警方到場了解。
許姓男子表示，遠居美國多年未見的親屬忽然於LINE通訊軟體上聯繫，表示推薦投資外匯但需先行匯款美金4千500元（約新台幣12萬4701元）至指定銀行的帳戶當作投資保證金。
警員王智賢告訴許，這是常見的電信詐騙手法，請許不要匯錢，當場協助查證確認並非親戚本人所提議，許打消匯款念頭，成功攔阻。
台南市警二分局說，民眾如果接到類似訊息，或是久未見面的親友表示可代為操作外匯，一定要小心查證，很多都是詐騙伎倆，以免淪為詐騙集團的覬覦對象，避免辛苦賺來血汗錢被詐騙集團騙走。
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