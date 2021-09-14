詐騙集團假冒親友可代為購買外匯牟利 6旬男險被騙

台南市許姓男子遭到假冒親友詐騙，警員及時攔阻。記者黃宣翰／翻攝

63歲許姓男子接到自稱住在美國遠親以LINE告訴他，投資外匯獲利豐厚，可代為投資外匯，但需先匯4千500元美金約新台幣12萬4千7百元到指定帳戶，許信以為真，昨天下午3點多到台南市中西區銀行要匯款，行員發現有異， 報警及時攔阻。

「有人遭到電信詐騙，請派警員來處理！」台南市警二分局海安派出所警員，昨天下午3點多接獲金華路某銀行謝姓主管通報稱，有民眾疑似遭詐騙，警方到場了解。

許姓男子表示，遠居美國多年未見的親屬忽然於LINE通訊軟體上聯繫，表示推薦投資外匯但需先行匯款美金4千500元（約新台幣12萬4701元）至指定銀行的帳戶當作投資保證金。

警員王智賢告訴許，這是常見的電信詐騙手法，請許不要匯錢，當場協助查證確認並非親戚本人所提議，許打消匯款念頭，成功攔阻。