女騎士急停撞轎車頭被網友誤解是碰瓷 清水警上網說明

台中市沙鹿區發生一件車禍，女子騎機車看到轎車後， 突然急停，二秒後撞向轎車車頭，轎車的行車紀錄器影片上網後引起討論，有些網友說很像是碰瓷，但演技太爛，也有網友叫屈說，應該是女騎士緊張腳軟才跌倒，清水警分局今天說明，當時女騎士逆向騎進路口時，看到轎車一時緊張而重心不穩跌倒，非碰瓷。

這段影片在臉書引起熱烈討論，有網友說感覺像碰瓷，但沒經驗，有網友認為女騎士只是緊張摔車，剛好跌到轎車車頭，不應苛責，清水警分局交通分隊長江柏漢上臉書說明，只是單純擦撞車禍。