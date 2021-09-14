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女騎士急停撞轎車頭被網友誤解是碰瓷 清水警上網說明

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區發生一件車禍，女子騎機車看到轎車後， 突然急停，二秒後撞向轎車車頭，轎車的行車紀錄器影片上網後引起討論，有些網友說很像是碰瓷，但演技太爛，也有網友叫屈說，應該是女騎士緊張腳軟才跌倒，清水警分局今天說明，當時女騎士逆向騎進路口時，看到轎車一時緊張而重心不穩跌倒，非碰瓷。

這段影片在臉書引起熱烈討論，有網友說感覺像碰瓷，但沒經驗，有網友認為女騎士只是緊張摔車，剛好跌到轎車車頭，不應苛責，清水警分局交通分隊長江柏漢上臉書說明，只是單純擦撞車禍。

清水分局說明，9月8日中午12點35分在沙鹿區沙田路與興安路口，楊姓女騎士騎機車，從沙田路北轉東騎，逆向進入興安路後，發現林姓女駕駛開的轎車，由興安路由東往西方向，至沙田路口停等紅燈，楊姓女騎士先急停，再騎時因重心不穩跌倒，擦撞到轎車車頭，無人受傷，二人都無酒精反應，警方呼籲用路人行車務必遵守交通規則，小心駕駛，以維護公眾及自身安全。

台中市沙鹿區日前發生機車撞轎車，被誤解是碰瓷。圖／民眾提供
台中市沙鹿區日前發生機車撞轎車，被誤解是碰瓷。圖／民眾提供
台中市沙鹿區日前發生機車撞轎車，被誤解是碰瓷，清水警方上網說明。圖／民眾提供
台中市沙鹿區日前發生機車撞轎車，被誤解是碰瓷，清水警方上網說明。圖／民眾提供

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