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萬安演習明天登場 南警配合防疫發送1萬片口罩
萬安44號演習明天下午1點30分至2點登場，萬安演習採取人、車不管制方式實施，民眾聽到警報聲或接到手機告警簡訊時，請免驚慌，所有車輛正常行駛、行人正常通行、商家正常營業，台南市警察局科配合防疫，印製1萬片口罩，交由16個警分局分送給市民。
為宣導萬安44號演習，台南市警察局製作萬安演習宣導短片，並邀請市長黃偉哲跨刀錄音。獨特的安平劍獅為台南市近年代表意象之一，不僅聞名全台，背後典故為昔日鄭成功軍隊鎮守台灣，官兵落地深耕，成為保家衛國的象徵。
守護家園的避邪物經過時代演變，豐富有趣的外觀近年則成為富饒趣味的在地吉祥物，南市警方請安平區公所的吉祥物劍獅擔任萬安44號演習宣傳大使，透過影片來告訴大家演習應配合的事項，並邀請市長黃偉哲錄製宣導口白，透過生動有趣的真人與動畫人物結合，讓人眼睛為之一亮，大人小朋友都喜愛。
動畫除萬安演習外，更結合防空疏散避難宣導懶人包，透過人物簡單明瞭說明，搭配動畫教學畫面，讓民眾馬上知道如何透過手機下載警政APP或掃描QR-code連線台南市警察局官網防空疏散避難專區查詢、定位並導航至鄰近的防空疏散避難設施。短片已分享在台南市警察局網頁及臉書，可點擊觀看。https://fb.watch/7SMNzabm5b/
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