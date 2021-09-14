陳水扁家門外不明物烏龍 陳水扁批警方辦案太慢

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導

昨晚高雄市議員陳致中在臉書發文說，自己的父親前總統陳水扁在台南的家門口被放可疑的不明包裹，因家人憂心已報警處理。新聞一出，台南警方也回應，因為陳家看護將家中的紙袋拿至一樓回收室，有人看到包裹上有陳水扁名字才把紙袋放在陳家門口。對此陳水扁表示，自己是9月7日報警的，「謝謝警方今天傍晚才來詢問阿扁本人和外勞，並履勘現場」，他認為離報案時間已事隔多日。

陳水扁透過兒子陳致中發布聲明，「謝謝警方今天傍晚才來詢問阿扁本人和外勞，並履勘現場。距9月7日晚上請大樓管理中心幫忙報案，已事隔多日。今年是911事件20週年。阿扁對收到不明郵包，衣服包藏有硬硬的東西，當然心生恐懼。阿扁怎麼知道該東西是不是危險物品，或者有沒有針對性。幾天過去了，沒有看到警方來到現場並訊問相關人等，阿扁才在昨晚去電派出所所長，並在早上要求大樓管理中心督導務請警方積極辦理。阿扁感謝警方的辛苦，但也要籲請警方充分瞭解當事人每天生活在恐懼之中的心情，從速偵辦為感！」

此包裹是9月7日當天，陳家女看護將家中不用紙袋放到一樓回收室，但她當時把一件回收衣服塞在紙袋後忘了取回，因紙袋上有陳水扁名字，有人才將紙袋放回陳家住處前，目前仍在調查鐵刷是誰放入的。

陳水扁

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