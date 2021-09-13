停車場火燒車 撲滅火勢驚見女性焦屍
台北市士林區福德路的停車場，今天晚上9時許驚傳火燒車，一名女子坐在自小客車右後座，身體遭火吻明顯死亡，路過民眾發現車輛起火報案，警消到場後發現女子明顯死亡，拉起封鎖線調查起火及死亡原因。
北市消防局今天晚上9時許獲報，士林福德路停車場有火燒車，車輛正在燃燒，隨即派出人車馳援，10分鐘到場、撲滅火勢，隨即發現一名女子倒臥右後座明顯死亡，身體已遭火吻成焦屍，起火原因尚待調查釐清。
據悉，該車輛在停車場停放約2小時，車內疑似發現火盆，死者身分已從車牌辨識確認，並通知新北市家屬前來指認，警方鑑識人員將到場採證，釐清事情原因。
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