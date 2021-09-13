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屁孩被毆找人尋仇 醫院外重踩油門、狂按喇叭遭送辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

林姓男子今年9月11日自稱遭人毆打，疑似心有不滿，找來3名朋友想要復仇，當日凌晨4人搭乘同一台車，在北市中山區馬偕醫院前狂按喇叭擾民，警方獲報後隨即到場壓制，從車上找出西瓜刀等凶器，全案依照社會秩序維護法，開罰9千元。

據悉，林姓男子自稱和女朋友走在中山區，突然遭人毆打，覺得不爽找來21歲陳男、24歲吳男、22歲高男想要討回公道，4人搭乘同一輛車，凌晨近1時許，在台北市區醫院外，重踩油門、狂按喇叭，發出噪音挑釁，民眾不堪其擾報案。

警方稍早表示，獲報後派出快打警力到場攔查車輛，並在4人腳邊發現球棒6支、西瓜刀，及摻有第3級毒品愷他命吸管各1支等物，全案經採尿後，將根據檢驗結果，依照毒品危害防治條例偵辦，同時也依照涉犯社會秩序維護法第87條3款，意圖鬥毆而聚眾，分別逕行裁罰9000元。

警方表示，全案也會調閱監視器，釐清林男是否在長安東路上遭他人圍毆。警方呼籲，聚眾鬥毆嚴重危害社會治安，警方對於打擊犯罪絲毫不鬆懈，將會持續針對聚眾鬥毆等不法情事強力壓制，遏止重大暴力犯罪，民眾如有發現不法，可報案檢舉。

警方在陳男車上查獲球棒等物。記者蕭雅娟／翻攝
警方在陳男車上查獲球棒等物。記者蕭雅娟／翻攝
警方在陳男車上查獲球棒等物。記者蕭雅娟／翻攝
警方在陳男車上查獲球棒等物。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 北市 吸管

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