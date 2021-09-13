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台南白骨靠鑑識確認為台北失蹤男 新北警助他回家

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

去年臺南市白河區發現一具無名男屍，由於死亡多日，僅剩骨骸，難以辨識身分，經法務部法醫研究所採集DNA樣本後，仍未發現家屬。新北市政府警察局刑事鑑識中心兩年前推動失蹤人口家屬DNA比對工作，日前在清查北部失蹤人口後，發現台北一名林姓男子今年離家後無音訊，疑似為該名無名男屍，通知家屬採集DNA後，確認死者就是林姓男子。

新北警局刑事鑑識中心日前清查北部失蹤人口，比對上千筆資料後，發現去年臺南市白河區的無名男屍疑似為失蹤十年的林姓男子。

警方表示，臺北市中山區一名43歲的林姓男子從十年前離家後，就毫無音訊，不過，林男有毀損、詐欺、傷害等多項前科，家人因林男的各種刑事案件感到困擾，因此沒有主動聯繫林男。

警方聯繫林男家屬採集DNA比對後，確認遺骨與家屬具有親緣關係，家人雖稱多年無來往，但聽到此訊息，仍非常難過。警方主動聯繫臺南地方檢察署及臺南市殯葬管理所，家屬近日才得以順利將遺骨移回北部。

新北市政府警察局呼籲，若有失蹤的親人，家屬不要放棄希望，可以向警察局刑事鑑識中心請求協助採樣DNA鑑驗比對。尋人過程中多一種協尋管道便多一次機會，幫助親人早日找到回家的路。

新北警局刑事鑑識中心日前清查北部失蹤人口，比對上千筆資料後，發現去年臺南市白河區的無名男屍疑似為失蹤十年的林姓男子。記者王怡蓁／翻攝
新北警局刑事鑑識中心日前清查北部失蹤人口，比對上千筆資料後，發現去年臺南市白河區的無名男屍疑似為失蹤十年的林姓男子。記者王怡蓁／翻攝

失蹤 DNA

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