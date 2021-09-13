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影／嘉義消防隊員受訓溺斃 姐噙淚：謝謝你願意當我弟

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣消防局今下午在番路鄉仁義潭舉行水域救災訓練，年約31歲翁姓隊員潛水訓時失蹤，救起時已失去呼吸心跳送醫，家屬守候急診病床前，翁下午5時17分宣告不治，翁姊眼眶含淚輕聲說道「謝謝你願意當我弟弟」，畫面令人鼻酸。

嘉義縣消防局二大隊今天下午在番路鄉仁義潭舉行聯合水域救災訓練，下午3時25分潛水訓練時，新港分隊翁姓隊員與他人共同入水，10分鐘過去，其他隊員陸續上岸卻遲遲未見翁員浮出水面，警覺事態不妙，指揮官立即派遣潛水人員下水搜索。

嘉義縣消副局長蔡建安說，潛水人員下午3時35分開始搜索，55分在水中尋獲翁員，上岸時已失去呼吸心跳，救護人員對其電擊和CPR，並送往聖馬爾定醫院。

翁姓隊員家住朴子市，母親在搜救第一時間趕抵現場，姐姐隨後也趕抵醫院，兩人在病床旁緊握翁員右手，眼眶噙淚，希望奇蹟能發生，教官也在一旁輕撫他頭髮不停說道「是我不好，沒能即時把你救起來」

聖馬爾定院方下午5時17分宣告翁員不治，家屬相當鎮定，姐姐在翁員耳側輕聲說道「希望你走得無病無痛，謝謝你願意當我弟弟」

縣消第二大隊長沈廷衡說，翁員多年前從新竹回來，平時待人和善做事相當積極，與同事相處融洽，各項成績都表現優異，發生這樣的事情，同仁都萬分不捨。

據了解，翁員上岸時氧氣鋼瓶壓力120磅，且肺部沒有進水，顯示並非缺氧致死，知情人士透露，翁生前打過疫苗，研判是水中劇烈溫差導致意外發生。

嘉義縣消防局翁姓隊員今天下午3時受訓時意外溺水，家屬和同仁在急診室外守候，希望奇蹟能發生。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣消防局翁姓隊員今天下午3時受訓時意外溺水，家屬和同仁在急診室外守候，希望奇蹟能發生。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣消防局今天在仁義潭舉辦水域救災演練，下午3時卻驚傳有名翁姓消防隊員溺水。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣消防局今天在仁義潭舉辦水域救災演練，下午3時卻驚傳有名翁姓消防隊員溺水。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣消防局今天在仁義潭舉辦水域救災演練，下午3時卻驚傳有名翁姓消防隊員溺水。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣消防局今天在仁義潭舉辦水域救災演練，下午3時卻驚傳有名翁姓消防隊員溺水。記者莊祖銘／攝影

嘉義 溺水 消防員

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