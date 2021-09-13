嘉縣消防員潛水訓練疑溺斃 潛伴先出水原因待查

嘉義縣消防局第二大隊今天下午在番路鄉仁義潭，舉行聯合水域救災訓練時，年約31歲翁姓隊員因不明原因意外溺水，救起時已失去呼吸心跳，經送嘉義聖馬爾定醫院急救 至晚間5點17分宣告不治，事故原因警方調查中，預定明天上午報請檢察官相驗、確認死因。

嘉義縣消防員表示，今年二大隊水域訓練的主要課程，有水域操舟、拋繩槍及潛水訓練；潛水訓練依照規定每次兩人一組，也就是每名潛水者都有1名潛伴，都依規定穿著標準裝備、背著水肺，經訓練教官說明訓練內容後進入水域。

他說，教官在訓練水域上設有浮球，浮球下連結綁著鉛塊，受訓消防員會順著浮球下潛到一定深度，在水域中進行U字型或扇字型搜索訓練。

曾參加訓練消防員指出，依規定2名消防員同時下潛，只要有問題另外一名潛伴就可以協助，這次意外聽說其中一人因不明原因先浮出水面，現在須調查，是因為潛水時發生問題，例如本身換氣過度先浮上水面，還是已發現另一潛伴出現狀況上來求救，狀況仍不清楚，都有待釐清。