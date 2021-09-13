聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／你闖紅燈？我搶紅燈？ 小貨車撞輾機車超驚悚
南投縣南投市林姓女騎士前天下午騎車沿貓羅溪堤防行駛順溪南路，行經中華路南崗大橋橋頭，與小貨車溫姓女駕駛發生碰撞，林女連人帶車遭撞輾，送醫後幸救回一命，驚悚過程則被後車行車記錄器全錄下，經調查，疑是雙方都搶快釀禍。
警方調查，本月11日下午1時許，17歲林女騎車由芬園往南投市區方向，沿貓羅溪堤防行駛順溪南路，但要通過南崗大橋橋頭、中華路及順溪南路交叉路口時，與從南崗往草屯方向，由62歲溫女駕駛的小貨車發生碰撞，林送醫後救回一命。
而該車禍發生瞬間則被後方車輛全錄下，行車紀錄器影片中，林女騎乘機車直行速度不慢，靠近路口仍未減速，溫女駕駛的小貨車則從其右側衝出，林疑受到驚嚇，連人帶車向左傾斜，隨後兩車發生碰撞，林連人帶車遭輾，過程驚悚嚇人。
警方初步研判，林女騎乘機車行經路口時未減速，搶在號誌燈變化之際強行通過，疑似「闖紅燈」；溫女駕駛的小貨車則是「搶紅燈」，也就是看交叉向的號誌由黃轉紅，自己方向還未綠燈，就踩油門加速起步，疑因雙方都搶快才釀禍。
南投警分局表示，詳細事故原因及肇責比例待調查釐清，林女受傷依法可向溫女提告過失傷害罪，但未成年駕車依「道路交通管理處罰條例」第21條舉發，處以6000元至1萬2000元罰鍰，其法定代理人或監護人進行道路交通安全講習
警方也呼籲，不少用路人防衛駕駛觀念不足，行經路口一定要減速慢行，不僅不要闖紅燈、搶黃燈、搶紅燈，也勿超速；此外，就算是綠燈也要注意四周行車狀況，「保護自己的用路權力」也「留心別人的不小心」才是確保用路安全的準則。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言