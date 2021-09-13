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影／你闖紅燈？我搶紅燈？ 小貨車撞輾機車超驚悚

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣南投市林姓女騎士前天下午騎車沿貓羅溪堤防行駛順溪南路，行經中華路南崗大橋橋頭，與小貨車溫姓女駕駛發生碰撞，林女連人帶車遭撞輾，送醫後幸救回一命，驚悚過程則被後車行車記錄器全錄下，經調查，疑是雙方都搶快釀禍。

警方調查，本月11日下午1時許，17歲林女騎車由芬園往南投市區方向，沿貓羅溪堤防行駛順溪南路，但要通過南崗大橋橋頭、中華路及順溪南路交叉路口時，與從南崗往草屯方向，由62歲溫女駕駛的小貨車發生碰撞，林送醫後救回一命。

而該車禍發生瞬間則被後方車輛全錄下，行車紀錄器影片中，林女騎乘機車直行速度不慢，靠近路口仍未減速，溫女駕駛的小貨車則從其右側衝出，林疑受到驚嚇，連人帶車向左傾斜，隨後兩車發生碰撞，林連人帶車遭輾，過程驚悚嚇人。

警方初步研判，林女騎乘機車行經路口時未減速，搶在號誌燈變化之際強行通過，疑似「闖紅燈」；溫女駕駛的小貨車則是「搶紅燈」，也就是看交叉向的號誌由黃轉紅，自己方向還未綠燈，就踩油門加速起步，疑因雙方都搶快才釀禍。

南投警分局表示，詳細事故原因及肇責比例待調查釐清，林女受傷依法可向溫女提告過失傷害罪，但未成年駕車依「道路交通管理處罰條例」第21條舉發，處以6000元至1萬2000元罰鍰，其法定代理人或監護人進行道路交通安全講習

警方也呼籲，不少用路人防衛駕駛觀念不足，行經路口一定要減速慢行，不僅不要闖紅燈、搶黃燈、搶紅燈，也勿超速；此外，就算是綠燈也要注意四周行車狀況，「保護自己的用路權力」也「留心別人的不小心」才是確保用路安全的準則。

南投市南崗大橋橋頭11日發生小貨車撞輾機車事故。圖／翻攝自Youtube「狂爆料服務站」
南投市南崗大橋橋頭11日發生小貨車撞輾機車事故。圖／翻攝自Youtube「狂爆料服務站」
南投市南崗大橋橋頭11日發生小貨車撞輾機車事故。圖／翻攝自Youtube「狂爆料服務站」
南投市南崗大橋橋頭11日發生小貨車撞輾機車事故。圖／翻攝自Youtube「狂爆料服務站」

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