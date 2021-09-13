桃園翁呆站路中 眼尖警透過走失手環順利尋回

璨樹颱風昨晚離台，今早太陽終於出來露臉，然中壢卻有1名89歲的林姓老翁今早呆站在路中央，員警到場後發現林翁臉色發白，對於員警的詢問也支字不答，員警最後利用林翁左手配戴的預防走失服務手環，順利查出林翁資料，通知家人後，順利回家。

桃園市中壢警分局興國派出所員警上午8時巡邏時，接獲熱心民眾報案稱中壢區環西路與志廣路口有名老翁呆站在路口許久，疑似想開車回家，員警到並詢問林翁家住哪，卻發現林翁無法言語且精神狀況不佳，加上天氣酷熱導致林翁臉色發白，呈脫水模樣。

林翁身上無攜帶證件及手機，也無法回復任何問題，員警最後透過林翁左手配戴，桃園市政府及老人福利推動聯盟配發的預防走失服務手環，順利查出林翁資料，隨後由員警帶回派出所補充水分及通知家人。