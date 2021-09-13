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颱風夜桃園男車輛沒電故障 暖心警協助解決揪甘心

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

昨天陸上颱風警報在晚間8點30分解除，卻還是有一些風雨，昨晚7點左右，53歲的陳男疑似因車輛熄火未關閉電系設備，導致自小客車無法啟動，幸好巡邏員警路過，隨即返回派出所拿汽車電力救援設備，幫助陳男接電發動，讓他順利返家。

楊梅警分局楊梅派出所員警晚間7點左右，巡邏經過楊梅區中山路與大成路口時，見陳男疑似車輛故障等待救援，上前詢問後得知，陳男因車輛熄火時忘記關閉電系設備，導致車輛沒電無法啟動，加上颱風天且適逢周末維修廠均未營業，因此停靠路旁想等待救援。

員警當下判斷應為車輛電池電量耗盡，導致引擎無法發動，隨即返回派出所拿汽車電力救援設備想試一試，所幸最後接電發動，讓陳男順利返家，陳男也表示，冷冷的颱風天裡有熱心警送暖揪甘心。

桃園楊梅的陳男疑似因車輛熄火未關閉電系設備，導致自小客車無法啟動，幸好巡邏員警路過，隨即返回派出所拿汽車電力救援設備，幫助陳男接電發動，讓他順利返家。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅的陳男疑似因車輛熄火未關閉電系設備，導致自小客車無法啟動，幸好巡邏員警路過，隨即返回派出所拿汽車電力救援設備，幫助陳男接電發動，讓他順利返家。記者翁唯真／翻攝
受幫助的陳男表示，冷冷的颱風天裡有熱心警送暖揪甘心。記者翁唯真／翻攝
受幫助的陳男表示，冷冷的颱風天裡有熱心警送暖揪甘心。記者翁唯真／翻攝

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