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影片貼網控訴砂石車惡意逼車 警方打臉重機嫌疑也不小

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

有1名趙姓重機騎士日前於網路論壇上傳行車記錄影像，聲稱在台61西濱快速公路林口路段，遭砂石車逼車。警方看到影片之後，決定開罰砂石車的明確違規行為。但同時發現重機似乎也有危險駕駛惡意逼車之嫌，將再深入分析研判是否開罰。

警方指出，快速公路的內車道應為超車道，車輛在超車之後如有安全距離，未駛回原車道導致堵塞超車道，可處6千元以上1萬2千元以下罰鍰。

根據騎士自行上傳的影片，重機沿途均行駛內車道，當砂石車尚在較遠後方相同車道時，重機已於速限90公里路段，疑似超速騎到100公里，再驟降至69公里，致使砂石車無法超車。

砂石車司機似被激怒，後來找到空檔切向外側準備超車，卻又迅速向左偏移，把重機逼向中央分隔島，十分危險。重機於是猛加油門飆到137公里時速再緩降，最後切換到外車道，砂石車才順利從內車道超車駛離。

警方透露，影片看起來就像重機和砂石車惡意相逼，但是員警只能依據中央標準局檢驗通過的儀器所測得數據，才能開罰超速違規。而砂石車未保持安全距離、未依規定變換車道等駕駛行為明確違規，警方將依違反道路交通管理處罰條例第33條開罰，可處3千元以上6千元以下罰鍰。

至於雙方是否涉嫌違反道交條例第43條，任意以迫近、驟然變換車道、驟然減速或其他不當方式危險駕駛，警方將再更詳細透過行車記錄影像與監視器分析判斷，若違規將可處6千元以上2萬4千元以下罰鍰；如果涉嫌互相競駛、競技，則可罰3萬元以上9萬元以下罰鍰。

重機騎士於網路論壇上傳行車記錄影像，聲稱在台61西濱快速公路遭砂石車逼車。記者林昭彰／翻攝
重機騎士於網路論壇上傳行車記錄影像，聲稱在台61西濱快速公路遭砂石車逼車。記者林昭彰／翻攝
前方道路車少，重機卻從100公里時速驟降至69公里，導致後方砂石車無法超車。圖／翻攝網路論壇
前方道路車少，重機卻從100公里時速驟降至69公里，導致後方砂石車無法超車。圖／翻攝網路論壇
重機涉嫌超速騎到100公里時速。圖／翻攝網路論壇
重機涉嫌超速騎到100公里時速。圖／翻攝網路論壇
重機最高飆到137公里。圖／翻攝網路論壇
重機最高飆到137公里。圖／翻攝網路論壇
砂石車任意變換車道，把重機逼向中央分隔島，非常危險。圖／翻攝網路論壇
砂石車任意變換車道，把重機逼向中央分隔島，非常危險。圖／翻攝網路論壇

車道 砂石 重機

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