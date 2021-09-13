聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男積欠百萬元債務昨夜被擄 警逮5人
28歲的林姓男子因欠下約150萬元債務，昨天晚間9點多被謝姓男子等人擄走，林今早6點多平安獲釋。高雄警方獲報後展開追查，循線找到謝男等5人，目前還在偵訊中，警詢後將依妨害自由罪嫌送辦。
據了解，林男因積欠友人謝男（28歲）約150萬多元債務，林久未還錢，讓謝大為不滿。昨天晚上9點多，林男與女友蔡姓女子（20歲）到三民區大連街要開車時，謝男突然與友人開轎車將林等2人攔下，將林男連帶林的車輛開走，沿著燕巢區方向行駛。
蔡女全程目擊一切，隨後即請胞弟報警。轄區警方三民一分局獲報後，立即組成專案小組偵辦，循線在阿公店水庫附近找到林的車，也找到已經獲釋的林男；但林稱昨晚太勞累，不願跟警方回去釐清案情。
警方循線找到謝男等5人，謝辯稱是因財務糾紛，為了逼對方還錢，才夥同友人將林帶走談判。過程中，透過手機也與林母取得聯繫，林母也承諾會還錢。警詢後，將依妨害自由罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言