高雄男積欠百萬元債務昨夜被擄 警逮5人

28歲的林姓男子因欠下約150萬元債務，昨天晚間9點多被謝姓男子等人擄走，林今早6點多平安獲釋。高雄警方獲報後展開追查，循線找到謝男等5人，目前還在偵訊中，警詢後將依妨害自由罪嫌送辦。

據了解，林男因積欠友人謝男（28歲）約150萬多元債務，林久未還錢，讓謝大為不滿。昨天晚上9點多，林男與女友蔡姓女子（20歲）到三民區大連街要開車時，謝男突然與友人開轎車將林等2人攔下，將林男連帶林的車輛開走，沿著燕巢區方向行駛。

蔡女全程目擊一切，隨後即請胞弟報警。轄區警方三民一分局獲報後，立即組成專案小組偵辦，循線在阿公店水庫附近找到林的車，也找到已經獲釋的林男；但林稱昨晚太勞累，不願跟警方回去釐清案情。