市值200萬牛樟木遭疏濬工人盜運 氣味濃漏餡遭逮

高雄桃源區一名莊姓男子假借疏濬名義，載運兩棵一級樹種牛樟木，樹齡皆超過百年，市價200萬元；運下山途中，因散發的氣味，引起警方注意便展開追捕，莊男一度棄車。事後警方以車追人，循線找到凌姓貨車車主，以及駕駛貨車的莊男；警詢後，將凌、莊兩人依涉嫌違反森林法、竊盜等罪函送橋頭地檢署偵辦。

六龜警分局桃源分駐所9月11日傍晚執行勤和里保全戶撤離勤務時，發現一輛21頓貨車從桃源往六龜方向行駛，車上散發淡淡牛樟木香味，員警機警，立即聯繫山下寶來派出所聯手包抄。

警方追查貨車時，司機疑似發現遭警方跟蹤，便將車輛棄置在台20線84公里處的塔拉拉魯芙隧道旁產業道路上，隨後警方趕抵時，發現貨車確實載運珍貴樹種，但駕駛已經逃離。

警方以車追人，循線找到32歲凌姓男貨車車主，並找到當時載運贓物的42歲莊姓男子；事後通知兩人到案說明。

警方調查，莊男於本月10日上午11時許，正值颱風侵台期間，在桃源台20線90.5公里處荖濃溪底疏濬時，發現有木頭散發香味，便自認為風災吹倒的漂流木，於11日下午4時許，假借疏濬工程名義，以挖土機挖取，打算載運回自宅；豈料，下山途中遭警方發現。

據了解，載運贓物的莊男，本身為屏東人，從事駕駛業，近期於荖濃溪底協助疏濬載運砂石；另凌姓貨車車主，為高雄人，本業為土機駕駛，對於莊男的行為，凌男則供稱，不知情。