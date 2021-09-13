白河擄人警再拘提8人 南警：已22人到案重創黑幫

台南市白河區關嶺里175線道今年3月13日凌晨2時發生女組頭遭擄走，被害人獲釋警陸續拘提14人法院裁定全收押，警方近日循線又拘提8人到案，涉案犯嫌疑為北部某知名幫派成員，全案仍持續擴大偵辦中。

台南市政府刑警大隊說，為溯源追查該起綁架案幕後策畫及主使者，市刑大9月9、10日動員各外勤隊警力，再次發動專案搜索行動，陸續在北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣等地查緝涉案劉嫌等8人到案。其中3人經法院裁定羈押禁見、5人裁定交保。另清查發現，涉案犯嫌疑為北部某知名幫派成員，全案持續擴大偵辦中。