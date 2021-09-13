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影／直擊南橫公路梅蘭明隧道 落石持續2分半
南橫公路100公里處梅蘭明隧道今天下午2點15分突然出現大量落石，持續約2分半鐘，驚險過程全被工務段監看人員用手機拍下，甲仙工務段長陳正偉表示，當地是易落石路段，昨天已預警性封閉，今天有短暫開啟供居民通行，下午1點30起有落石跡象，工務段緊急預警性封閉，下午2點15分突然有大量土石宣洩而下，場面驚人。
梅蘭明隧道是在桃源區拉芙蘭、復興里之間必經之路，當地是易落石路段，30多年前興建梅蘭明隧道，近年還有搭建防落石棚，幸好今天下午發生落石時，已早一步封閉通行，沒有釀成進一步災情。
陳正偉說，大量落石情況近期在當地愈來愈常見，山區道路邊坡不穩定，雖持續透過工程手法提升安全性，但落石風險還是存在，提醒用路人行經該處要提高警覺。
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