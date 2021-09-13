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影／獨居婦凌晨倒臥門旁 豐原警察和消防隊員破門搶救
台中一名獨居婦人在家跌倒受傷，打電話向妹妹求救，住台北的妹妹急報案，台中市豐原警分局員警和消防隊員趕到現場，破門救人，送醫治療。
豐原分局頂街派出所警員陳孝嚴、李源盛9月11日凌晨2點接獲莊女報案，她67歲獨居的姐姐在家中跌倒，後腦受傷，情況緊急，請警方協助救人。
莊女說，她姐姐患有多種慢性疾病，不明原因在家跌倒，情況嚴重，打電話向她求救，她住台北無法即刻前往，請警方緊急協助。
員警趕赴現場，會同大樓管理員到該樓層，住戶無人回應，屋內手機鈴聲大響無人接聽，敏銳的陳姓警員靠近門邊仔細聆聽，發現門旁有微弱呼吸聲，且屋內有輕敲大門聲音，研判婦人應倒臥門邊，無法自救，和抵達的救護員討論，當機立斷破門救護，破門後即發現婦人倒於門旁，救護人員立即施予救護，因生命狀況極為虛弱且後腦有明顯外傷，仍有呼吸心跳，緊急送往衛福部豐原醫院進行急救，並聯繫女兒到場，目前狀況穩定。家屬對於警消即時救護表示相當感謝。
頂街派出所長張智凱呼籲，家中如有獨居長輩要時時刻刻注意其狀況及行動，這次莊婦倒臥家中受困，幸警察和消隊即時協助，順利送醫救治。
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