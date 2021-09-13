影／獨居婦凌晨倒臥門旁 豐原警察和消防隊員破門搶救

台中一名獨居婦人在家跌倒受傷，打電話向妹妹求救，住台北的妹妹急報案，台中市豐原警分局員警和消防隊員趕到現場，破門救人，送醫治療。

豐原分局頂街派出所警員陳孝嚴、李源盛9月11日凌晨2點接獲莊女報案，她67歲獨居的姐姐在家中跌倒，後腦受傷，情況緊急，請警方協助救人。

莊女說，她姐姐患有多種慢性疾病，不明原因在家跌倒，情況嚴重，打電話向她求救，她住台北無法即刻前往，請警方緊急協助。

員警趕赴現場，會同大樓管理員到該樓層，住戶無人回應，屋內手機鈴聲大響無人接聽，敏銳的陳姓警員靠近門邊仔細聆聽，發現門旁有微弱呼吸聲，且屋內有輕敲大門聲音，研判婦人應倒臥門邊，無法自救，和抵達的救護員討論，當機立斷破門救護，破門後即發現婦人倒於門旁，救護人員立即施予救護，因生命狀況極為虛弱且後腦有明顯外傷，仍有呼吸心跳，緊急送往衛福部豐原醫院進行急救，並聯繫女兒到場，目前狀況穩定。家屬對於警消即時救護表示相當感謝。