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影／畫面驚悚 2車國3彰化段追撞起火 網友：命真大

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣彰化市國道3號203.4K北上路段昨天凌晨發生兩車追撞車禍，撞擊瞬間畫面曝光，林姓駕駛先自撞護欄，車子停在中線車道，陳姓駕駛因視線太暗，看到前方車輛時已來不及煞車即追撞上去，不過兩人送醫後均無大礙，讓看到驚悚撞擊畫面的網友直呼「兩人命真大」。

國道警察第七大隊快官分隊分隊長黃昱維說，這起車禍是發生在昨天凌晨0時39分，28歲林姓男子駕駛轎車，疑似操作不當自撞護欄後車子停在中線，後方陳姓駕駛（33歲）追撞上來，造成林男的車子起火，車子付之一炬，幸好林男自撞時已自己走到路肩，未發生憾事。

芬園消防分隊分隊長黃宗彬說，林男頭部撕裂傷，陳姓駕駛手部受傷，兩人都意識清楚送醫救治。

第七大隊大隊長李信義表示，國道車速快，駕駛人所需應變視距較長，行車途中若遇事故或緊急狀況，應儘可能滑行至路肩，並開啟危險警告燈、於車輛後方50至100公尺處就應豎立車輛故障標誌，若車輛無法滑行至路肩而停放於車道時，則應開啟危險警告燈，並於車輛後方100公尺處擺放車輛故障標誌，以警示後方來車，以免再發生追撞事故。

國道3號203.4K彰化快官北上路段昨天凌晨發生兩車追撞車禍，林姓駕駛的車子被後方車輛撞上起火付之一炬。圖／國道七隊提供
國道3號203.4K彰化快官北上路段昨天凌晨發生兩車追撞車禍，林姓駕駛的車子被後方車輛撞上起火付之一炬。圖／國道七隊提供
國道3號203.4K彰化快官北上路段昨天凌晨發生兩車追撞車禍，林姓駕駛的車子被後方車輛撞上起火付之一炬。圖／國道七隊提供
國道3號203.4K彰化快官北上路段昨天凌晨發生兩車追撞車禍，林姓駕駛的車子被後方車輛撞上起火付之一炬。圖／國道七隊提供

國道 車禍

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