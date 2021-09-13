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媒介性交易1次5萬5 對方只付3萬 她恐嚇討錢判拘役30日

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

周姓女子日前幫黃男媒介性交易，周女先墊付性交易費5萬5000元，但黃性交易後不滿該女服務品質、只願付3萬元，周女索討不到錢向黃恐嚇「要印100張去給附近鄰居」，黃心生恐懼向警報案，檢訊後依恐嚇危安罪嫌起訴，法院判拘役30天得易科罰金。

另周女媒介性交易妨害風化部分，檢察官偵辦後不起訴處分。

據了解，嘉義32歲周姓女子在台中經營私人招待會所，今年1月幫嘉義黃姓友人媒介和某女子性交易，每次12小時收費5萬5000元，還要負擔女子從台中搭車到嘉義往返車資4000元，周女並先墊付性交易費5萬5000元給A女。

A女今年1月19日凌晨搭車到嘉義找黃男，收取4000元車資後即對黃性服務，但黃事後向周抱怨A女一直在睡覺，他不滿意A女、只願意付3萬元。

周女多次索討未果，除連絡葉姓友人去黃男家討錢，還在臉書、私訊中傳「 最後給你3天上來台中，你5萬5000元要不要給……，不要挑戰我極限」、「快回我，我要請人去你家撒單了」、「印100張給附近鄰居」，黃男心生畏懼向警方報案。

院方認為，周女傳送給黃男文字，很明顯看到一直向黃催討性交易款項，且語氣漸趨強硬，之後見黃置之不理，又接續傳送上述文字，顯見周確實告訴黃男，若不還款將會公開散布其性交易訊息，使其名譽受損，客觀上的確屬恐嚇行為，依法判刑。

周女為追討代墊性交易費5萬5000元，對黃姓男子恐嚇，被法院判處拘役30天。記者卜敏正／攝影
周女為追討代墊性交易費5萬5000元，對黃姓男子恐嚇，被法院判處拘役30天。記者卜敏正／攝影

性交易 嘉義 恐嚇

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