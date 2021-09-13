媒介性交易1次5萬5 對方只付3萬 她恐嚇討錢判拘役30日

周姓女子日前幫黃男媒介性交易，周女先墊付性交易費5萬5000元，但黃性交易後不滿該女服務品質、只願付3萬元，周女索討不到錢向黃恐嚇「要印100張去給附近鄰居」，黃心生恐懼向警報案，檢訊後依恐嚇危安罪嫌起訴，法院判拘役30天得易科罰金。

另周女媒介性交易妨害風化部分，檢察官偵辦後不起訴處分。

據了解，嘉義32歲周姓女子在台中經營私人招待會所，今年1月幫嘉義黃姓友人媒介和某女子性交易，每次12小時收費5萬5000元，還要負擔女子從台中搭車到嘉義往返車資4000元，周女並先墊付性交易費5萬5000元給A女。

A女今年1月19日凌晨搭車到嘉義找黃男，收取4000元車資後即對黃性服務，但黃事後向周抱怨A女一直在睡覺，他不滿意A女、只願意付3萬元。

周女多次索討未果，除連絡葉姓友人去黃男家討錢，還在臉書、私訊中傳「 最後給你3天上來台中，你5萬5000元要不要給……，不要挑戰我極限」、「快回我，我要請人去你家撒單了」、「印100張給附近鄰居」，黃男心生畏懼向警方報案。