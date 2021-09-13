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「化學兵消毒...非常毒」 2人提醒吃外食要小心被法辦
新冠肺炎疫情在今年5月間擴大，鍾姓女子在Line通訊軟體內寫上「陸軍化學兵來進行來全面消毒...藥劑非常毒...請大家這三天吃外食要小心謹慎」，其張姓朋友把訊息貼到臉書，2人均遭依散布不實疫情消息送辦，士林地檢署偵結，2人獲不起訴處分。
鍾女今年5月14日傍晚5時許，在Line通訊軟體內寫上「今天晚上務必將家中門窗關緊，尤其是陽台的門窗，因為新北市、台北市在星期五和星期六兩天，會有陸軍化學兵來進行來全面消毒，什麼時候消毒到哪裡無法預知...這兩天也不要買路邊攤或是面對馬路邊開放式廚房的餐點及食物，因為化學兵群的藥劑非常毒，不知該店家在消毒後，是否有仔細清潔，請大家這三天吃外食要小心謹慎」。
鍾女將訊息傳給張姓朋友後，張在約１時小後複製張貼到臉書，供不特定人觀覽，2人遭認為涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送辦。
鍾、張2人稱，漂白水經過稀釋後，或者化學兵使用的藥品，均有毒性，民眾本來就應該注意自己在外飲食安全，訊息內容是用來提醒親友留意，沒有傳送不實訊息。
檢方認為，今年5月中旬，新冠肺炎疫情已蔓延，5月19日全台進入三級警戒，訊息提到的化學兵、餐廳重視環境清潔等，屬於眾所周知，2人所稱提醒親友注意外食安全，應非子虛烏有，全案不起訴處分。
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