柑仔店晚上沒開關 警上門看老闆娘昏倒在裡面

偏鄉村莊都有傳統「柑仔店」，大多由年長者看顧，彰化縣二水鄉某柑仔店日前入夜沒開燈，警方接獲通報趕往察看，竟看見老闆娘躺在地上不省人事，一面叫醒她，一面聯絡消防分局救護車，把她送到醫院救治。田中警分局今天表示，經過這次事件，將與村里長加強留意年長者看顧的柑仔店。

源泉派出所所長陳慶堂說，八旬的謝姓老闆娘作息正常，每天按時開店和打烊，本月10日入夜天黑昏暗，村長路過發現柑仔店沒開燈，店門沒鎖，直覺判斷情況異常，報警處理，他和警員蘇順政會同村長前往查看，發現謝姓老闆娘躺在地面失去知覺，即多次叫喚老闆娘，她悠悠醒來，被員警和村長攙扶坐在椅子上。

消防分隊到達，把謝姓老闆娘抬上擔架時，她客氣的說「嘸免啦」，村長和員警堅持應該到醫院檢查，確定沒受傷及身體無異狀再回來「顧店」也不遲。

家屬後來到場，向警方表示，謝姓老闆娘身體狀況不太好，疑似血糖過低才導致暈倒，幸好村長即時發現，聯絡警、消人員到場協助送醫救護，對於警方積極服務，即時搶救生命，避免憾事發生，家屬都高度肯定和感謝。