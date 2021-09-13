快訊

直播／新北幼兒園案最新進度 指揮中心下午2時說明

全員鷹派中：日本自民黨總裁選加碼的「中國包圍網」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柑仔店晚上沒開關 警上門看老闆娘昏倒在裡面

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

偏鄉村莊都有傳統「柑仔店」，大多由年長者看顧，彰化縣二水鄉某柑仔店日前入夜沒開燈，警方接獲通報趕往察看，竟看見老闆娘躺在地上不省人事，一面叫醒她，一面聯絡消防分局救護車，把她送到醫院救治。田中警分局今天表示，經過這次事件，將與村里長加強留意年長者看顧的柑仔店。

源泉派出所所長陳慶堂說，八旬的謝姓老闆娘作息正常，每天按時開店和打烊，本月10日入夜天黑昏暗，村長路過發現柑仔店沒開燈，店門沒鎖，直覺判斷情況異常，報警處理，他和警員蘇順政會同村長前往查看，發現謝姓老闆娘躺在地面失去知覺，即多次叫喚老闆娘，她悠悠醒來，被員警和村長攙扶坐在椅子上。

消防分隊到達，把謝姓老闆娘抬上擔架時，她客氣的說「嘸免啦」，村長和員警堅持應該到醫院檢查，確定沒受傷及身體無異狀再回來「顧店」也不遲。

家屬後來到場，向警方表示，謝姓老闆娘身體狀況不太好，疑似血糖過低才導致暈倒，幸好村長即時發現，聯絡警、消人員到場協助送醫救護，對於警方積極服務，即時搶救生命，避免憾事發生，家屬都高度肯定和感謝。

田中分局分局長鄭頴聰今天嘉勉源泉派出所所長和員警，並表示，入秋天氣變化大，罹患心血管疾病的民眾平時應多留意身體狀況，隨時自我檢查，適時告訴親友身體狀況，讓大家提高警覺以即時因應處置，若有突發緊急狀況可聯絡警方。警方也會攜手村里長，加強留意年長者看鳥的柑仔店。

員警和消防員把謝姓老闆娘抬上擔架送往醫院。圖／警方提供
員警和消防員把謝姓老闆娘抬上擔架送往醫院。圖／警方提供

心血管疾病 救護車

延伸閱讀

民眾黨苗縣黨部公益出發 主委：提供選民多一種選擇

第八輪AZ疫苗今預約大當機 彰化為長輩造冊打第二劑

攔車攔到心臟病人 社頭警車時速破百送醫及時救命

全台唯一「油漆桶爆米花」5款口味拎著走！鹹酥雞風味最夯，買2桶就送超萌提袋

相關新聞

影／南投香蕉大盜落網 狂偷500公斤稱「為還車貸」

南投縣南投、名間地區日前香蕉竊案頻傳，至少3處香蕉園遭人破壞，已能交貨的香蕉不翼而飛，總計損失約500公斤；南投警分局根...

影／桃園出現天坑！台61高架路下路面塌 恐危橋墩安全

中颱璨樹颱風遠離，桃園市大園區圳頭軍史公園入口道路，今天上午10時20分「轟隆」突然崩塌出現一個大洞，圳頭里長卓榮騰表示...

車牌遭註銷 竟突發奇想趁颱風天隨機偷車牌替換

高雄一名44歲郭姓男子因車牌遭註銷，竟突發奇想，趁颱風來襲時，偷取路旁機車車牌，自行使用，受害車主發現後報警，警方掌握郭...

媒介性交易1次5萬5 對方只付3萬 她恐嚇討錢判拘役30日

周姓女子日前幫黃男媒介性交易，周女先墊付性交易費5萬5000元，但黃性交易後不滿該女服務品質、只願付3萬元，周女索討不到...

「化學兵消毒...非常毒」 2人提醒吃外食要小心被法辦

新冠肺炎疫情在今年5月間擴大，鍾姓女子在Line通訊軟體內寫上「陸軍化學兵來進行來全面消毒...藥劑非常毒...請大家這...

柑仔店晚上沒開關 警上門看老闆娘昏倒在裡面

偏鄉村莊都有傳統「柑仔店」，大多由年長者看顧，彰化縣二水鄉某柑仔店日前入夜沒開燈，警方接獲通報趕往察看，竟看見老闆娘躺在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。