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柑仔店晚上沒開關 警上門看老闆娘昏倒在裡面
偏鄉村莊都有傳統「柑仔店」，大多由年長者看顧，彰化縣二水鄉某柑仔店日前入夜沒開燈，警方接獲通報趕往察看，竟看見老闆娘躺在地上不省人事，一面叫醒她，一面聯絡消防分局救護車，把她送到醫院救治。田中警分局今天表示，經過這次事件，將與村里長加強留意年長者看顧的柑仔店。
源泉派出所所長陳慶堂說，八旬的謝姓老闆娘作息正常，每天按時開店和打烊，本月10日入夜天黑昏暗，村長路過發現柑仔店沒開燈，店門沒鎖，直覺判斷情況異常，報警處理，他和警員蘇順政會同村長前往查看，發現謝姓老闆娘躺在地面失去知覺，即多次叫喚老闆娘，她悠悠醒來，被員警和村長攙扶坐在椅子上。
消防分隊到達，把謝姓老闆娘抬上擔架時，她客氣的說「嘸免啦」，村長和員警堅持應該到醫院檢查，確定沒受傷及身體無異狀再回來「顧店」也不遲。
家屬後來到場，向警方表示，謝姓老闆娘身體狀況不太好，疑似血糖過低才導致暈倒，幸好村長即時發現，聯絡警、消人員到場協助送醫救護，對於警方積極服務，即時搶救生命，避免憾事發生，家屬都高度肯定和感謝。
田中分局分局長鄭頴聰今天嘉勉源泉派出所所長和員警，並表示，入秋天氣變化大，罹患心血管疾病的民眾平時應多留意身體狀況，隨時自我檢查，適時告訴親友身體狀況，讓大家提高警覺以即時因應處置，若有突發緊急狀況可聯絡警方。警方也會攜手村里長，加強留意年長者看鳥的柑仔店。
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