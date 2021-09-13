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信用卡遭盜刷報案未受理 高雄警分局警員遭記2小過
警政署本月起試辦「防制拒絕及推諉受理刑事報案」規定，期間規定有拒絕受理或推諉情形，將記上1大過懲處。近來，高雄市警察局三民一分局警備隊某警員，上月底受理民眾信用卡遭盜刷案件，因該警員請未帶資料的民眾先回家取，再到警備隊或派出所報案等，被警分局記上2支小過。
上月底時，高雄一名民眾因信用卡遭盜刷，前往三民一分局報案，但因該民眾未攜帶相關資料，警分局警備隊的警員便先請他回家拿資料，之後再到派出所或到警備隊報案。
後來，這名民眾到派出所報案，受理警員得知他曾到警備隊報案，但卻未被受理，依規定向上呈報。警分局督察組調查後，認為他有推諉報案的疏失，對該名警備隊警員做出2支小過懲處。
內政部警政署本月1日起，推動「防制拒絕受理及推諉報案案件」，試辦為期3個月，期間若有發生警職拒絕或者推諉獲受理刑事報案者，將被記上1大過處分，年終考績列入丙等考量。
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