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影／桃園出現天坑！台61高架路下路面塌 恐危橋墩安全

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

中颱璨樹颱風遠離，桃園市大園區圳頭軍史公園入口道路，今天上午10時20分「轟隆」突然崩塌出現一個大洞，圳頭里長卓榮騰表示，台61高架橋墩PB159旁、圳頭軍史公園停車場入口處道路，突然崩坍，這處超大「天坑」長3公尺、寬2公尺、底部超過8公尺以上，占據路面，危及台61高架道橋墩安全。

卓榮騰早上至圳頭軍史公園巡視，發現軍史公園入口前的道路，崩塌一個大洞，他說，這麼大的「天坑」竟然出現在台61快速道下橋墩旁，因為鄰近橋墩，他擔心影響台61高架安全，緊急放置交通錐，避免人車誤入危險，他通知相關單位處理。

卓榮騰查訪距離該「天坑」坍塌處，大約20公尺施工地點，正好台電北區施工處公告進行輸變電纜管線工程，工期自2019年11月12日至今年10月28日，從大潭電廠至林口電廠地下管線施工，採取潛盾施工，卓懷疑可能是潛盾挖管施工肇禍，造成道路陷落大坑洞。

台電包商接獲通報，立即出派10名工人趕到坑洞現場進行填洞施工，台電也接獲通報號已緊急請北施工處立即處理搶救措施。卓榮騰表示，目前台電包商正在坑洞周圍架設工具搶修。

桃園市大園區圳頭軍史公園入口處道路，突然崩塌出現「天坑」大洞，危及台61高架道橋墩安全。圖／卓榮騰提供
桃園市大園區圳頭軍史公園入口處道路，突然崩塌出現「天坑」大洞，危及台61高架道橋墩安全。圖／卓榮騰提供
桃園市大園區圳頭軍史公園入口處道路，突然崩塌出現「天坑」大洞，危及台61高架道橋墩安全。圖／卓榮騰提供
桃園市大園區圳頭軍史公園入口處道路，突然崩塌出現「天坑」大洞，危及台61高架道橋墩安全。圖／卓榮騰提供
桃園市大園區圳頭軍史公園入口處道路，突然崩塌出現「天坑」大洞，危及台61高架道橋墩安全。圖／卓榮騰提供
桃園市大園區圳頭軍史公園入口處道路，突然崩塌出現「天坑」大洞，危及台61高架道橋墩安全。圖／卓榮騰提供

台電 天坑 崩塌

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