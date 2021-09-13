影／桃園出現天坑！台61高架路下路面塌 恐危橋墩安全

中颱璨樹颱風遠離，桃園市大園區圳頭軍史公園入口道路，今天上午10時20分「轟隆」突然崩塌出現一個大洞，圳頭里長卓榮騰表示，台61高架橋墩PB159旁、圳頭軍史公園停車場入口處道路，突然崩坍，這處超大「天坑」長3公尺、寬2公尺、底部超過8公尺以上，占據路面，危及台61高架道橋墩安全。

卓榮騰早上至圳頭軍史公園巡視，發現軍史公園入口前的道路，崩塌一個大洞，他說，這麼大的「天坑」竟然出現在台61快速道下橋墩旁，因為鄰近橋墩，他擔心影響台61高架安全，緊急放置交通錐，避免人車誤入危險，他通知相關單位處理。

卓榮騰查訪距離該「天坑」坍塌處，大約20公尺施工地點，正好台電北區施工處公告進行輸變電纜管線工程，工期自2019年11月12日至今年10月28日，從大潭電廠至林口電廠地下管線施工，採取潛盾施工，卓懷疑可能是潛盾挖管施工肇禍，造成道路陷落大坑洞。