醉男警車前蛇行差點摔車 為躲酒測亂扯恐慌症發作

高雄33歲馮姓機車騎士昨深夜在路上誇張蛇行，巡邏員警發現後將馮男攔下，馮男見員警要實施酒測，辯稱自己有「恐慌症」，騎車才會搖搖晃晃，但渾身酒氣的他瞞不過員警鼻腔，員警依規定實施酒測，馮酒測值高達每公升0.72毫克，當場逮捕送辦。

苓雅分局民權路派出所員警昨深夜11時許巡經文橫夜市，發現馮男機車尾燈不亮，而且不顧巡邏車在後，竟在馬路上誇張蛇行，一路搖搖晃晃，坐在巡邏車內的員警還仔細討論馮男情況「他是不是喝酒醉？」「停紅燈都不穩了」，由於行徑誇張，右前座的女警忍不住苦笑「這真的太誇張了」。

為了釐清馮男有沒有喝酒，警方趨前將他攔停，馮男見員警上前，起初故作鎮定表示沒有飲酒，後來又稱自己「恐慌症」病發，騎車才會左搖右晃，但員警上前一聞，渾身酒氣立刻撲鼻而來，馮男見瞞不過員警，才坦承有「喝了一點點」。