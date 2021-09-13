轉彎距離抓不對！拖板車載稻穀撞歪電杆 台電緊急搶修

雲林縣一名拖板車謝姓駕駛今天載送稻穀準備前往莿桐鄉三和路段的碾米廠時，行經義和村雲42線道，準備轉進街巷疑未抓準轉彎角度，不慎撞擊路旁電線杆，把電杆撞歪，造成電杆下半部毀損，台電雲林處獲報立即趕抵現場修復，幸好該起事故無人受傷，斗六警方局依A3（僅有財物損失）交通事故規定協處。

目擊者指出，今天上午7點41分左右，一輛載有好幾大袋稻穀的拖板子母車，疑似因轉彎距離不對，不慎撞倒義和村三和116路段巷道口的第一根電線杆，貨物也因有些許高度、勾到電線，導致車輛卡在現場，進退兩難。

路過民眾發現此路不通笑問「何時才會修好？」據悉，原來這根電線杆在3、4年前也曾被撞過一次，此次再度發生，當地人似乎也不感到大驚小怪，所幸這起事故僅有物品毀損，無人受傷。

莿桐分駐所接獲報案後到場處理，經了解，該輛營業大貨車是由一名49歲謝姓駕駛所駕，當時謝男正準備載送稻穀至碾米廠，不小心自撞路邊電線桿，謝男酒測值零。