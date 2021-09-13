快訊

直播／新北幼兒園案最新進度 指揮中心下午2時說明

全員鷹派中：日本自民黨總裁選加碼的「中國包圍網」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

轉彎距離抓不對！拖板車載稻穀撞歪電杆 台電緊急搶修

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣一名拖板車謝姓駕駛今天載送稻穀準備前往莿桐鄉三和路段的碾米廠時，行經義和村雲42線道，準備轉進街巷疑未抓準轉彎角度，不慎撞擊路旁電線杆，把電杆撞歪，造成電杆下半部毀損，台電雲林處獲報立即趕抵現場修復，幸好該起事故無人受傷，斗六警方局依A3（僅有財物損失）交通事故規定協處。

目擊者指出，今天上午7點41分左右，一輛載有好幾大袋稻穀的拖板子母車，疑似因轉彎距離不對，不慎撞倒義和村三和116路段巷道口的第一根電線杆，貨物也因有些許高度、勾到電線，導致車輛卡在現場，進退兩難。

路過民眾發現此路不通笑問「何時才會修好？」據悉，原來這根電線杆在3、4年前也曾被撞過一次，此次再度發生，當地人似乎也不感到大驚小怪，所幸這起事故僅有物品毀損，無人受傷。

莿桐分駐所接獲報案後到場處理，經了解，該輛營業大貨車是由一名49歲謝姓駕駛所駕，當時謝男正準備載送稻穀至碾米廠，不小心自撞路邊電線桿，謝男酒測值零。

台電表示，工程人員7點53分到場時電線杆傾倒，經評估現場狀況，確認車輛撞擊電杆造成部分折斷，因電線沒有受損，第一時間未停電，由人員採臨時安全處置，扶正固定電線杆，9點05分起停電123戶修復毀損部分，11點02分恢復正常供電。

雲林縣一名拖板車謝姓駕駛今天載送稻穀準備前往莿桐鄉三和路段的碾米廠時，行經義和村雲42線道，準備轉進街巷疑未抓準轉彎角度，不慎撞擊路旁電線杆，把電杆撞歪了。圖／民眾提供
雲林縣一名拖板車謝姓駕駛今天載送稻穀準備前往莿桐鄉三和路段的碾米廠時，行經義和村雲42線道，準備轉進街巷疑未抓準轉彎角度，不慎撞擊路旁電線杆，把電杆撞歪了。圖／民眾提供
台電公司雲林區處今天獲報莿桐鄉義和村雲42線道、轉三和路段的電線杆遭撞歪斜，立即派出工程人員趕抵現場搶修。記者陳苡葳／攝影
台電公司雲林區處今天獲報莿桐鄉義和村雲42線道、轉三和路段的電線杆遭撞歪斜，立即派出工程人員趕抵現場搶修。記者陳苡葳／攝影
雲林縣一名拖板車謝姓駕駛今天載送稻穀準備前往莿桐鄉三和路段的碾米廠時，不慎撞歪電杆，造成電杆下半部毀損。記者陳苡葳／攝影
雲林縣一名拖板車謝姓駕駛今天載送稻穀準備前往莿桐鄉三和路段的碾米廠時，不慎撞歪電杆，造成電杆下半部毀損。記者陳苡葳／攝影
雲林縣一名拖板車謝姓駕駛今天載送稻穀準備前往莿桐鄉三和路段的碾米廠時，行經義和村雲42線道，準備轉進街巷疑未抓準轉彎角度，不慎撞擊路旁電線杆，把電杆撞歪了。圖／民眾提供
雲林縣一名拖板車謝姓駕駛今天載送稻穀準備前往莿桐鄉三和路段的碾米廠時，行經義和村雲42線道，準備轉進街巷疑未抓準轉彎角度，不慎撞擊路旁電線杆，把電杆撞歪了。圖／民眾提供
台電公司雲林區處今天獲報莿桐鄉義和村雲42線道、轉三和路段的電線杆遭撞歪斜，立即派出工程人員趕抵現場搶修。記者陳苡葳／攝影
台電公司雲林區處今天獲報莿桐鄉義和村雲42線道、轉三和路段的電線杆遭撞歪斜，立即派出工程人員趕抵現場搶修。記者陳苡葳／攝影

停電

延伸閱讀

等不及5倍券發放，民眾先狂搶台電第三波回饋好禮

颱風過門不入！基隆31件災情、千餘戶停電 明照常上班上課

樹幹掛電線釀災情 璨樹颱風讓汐止基隆5000多戶停電

燦樹風力強新店又停電 新北百戶停電中午後才復電

相關新聞

影／南投香蕉大盜落網 狂偷500公斤稱「為還車貸」

南投縣南投、名間地區日前香蕉竊案頻傳，至少3處香蕉園遭人破壞，已能交貨的香蕉不翼而飛，總計損失約500公斤；南投警分局根...

影／桃園出現天坑！台61高架路下路面塌 恐危橋墩安全

中颱璨樹颱風遠離，桃園市大園區圳頭軍史公園入口道路，今天上午10時20分「轟隆」突然崩塌出現一個大洞，圳頭里長卓榮騰表示...

車牌遭註銷 竟突發奇想趁颱風天隨機偷車牌替換

高雄一名44歲郭姓男子因車牌遭註銷，竟突發奇想，趁颱風來襲時，偷取路旁機車車牌，自行使用，受害車主發現後報警，警方掌握郭...

媒介性交易1次5萬5 對方只付3萬 她恐嚇討錢判拘役30日

周姓女子日前幫黃男媒介性交易，周女先墊付性交易費5萬5000元，但黃性交易後不滿該女服務品質、只願付3萬元，周女索討不到...

「化學兵消毒...非常毒」 2人提醒吃外食要小心被法辦

新冠肺炎疫情在今年5月間擴大，鍾姓女子在Line通訊軟體內寫上「陸軍化學兵來進行來全面消毒...藥劑非常毒...請大家這...

信用卡遭盜刷報案未受理 高雄警分局警員遭記2小過

警政署本月起試辦「防制拒絕及推諉受理刑事報案」規定，期間規定有拒絕受理或推諉情形，將記上1大過懲處。近來，高雄市警察局三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。