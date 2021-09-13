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影／南投香蕉大盜落網 狂偷500公斤稱「為還車貸」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣南投、名間地區日前香蕉竊案頻傳，至少3處香蕉園遭人破壞，已能交貨的香蕉不翼而飛，總計損失約500公斤；南投警分局根據現場跡證、香蕉流向等追查，並逮回一名廖姓嫌犯，而該嫌供稱是為交車貸才犯險，訊後依竊盜罪送辦。

據了解，近期香蕉價格不錯，批發價每公斤約20至30元，南投、名間地區出現「香蕉大盜」專門對可供市的香蕉下手，而為竊取香蕉將香蕉樹被砍倒，偷走可交市的香蕉，若為無法交市的青蕉就棄置在地，蕉農想抓人卻抓不到，報警求助。。

南投警分局表示，8月中旬前後接連有蕉農報案，且均指出其香蕉園遭到人為破壞，本來可以交市的香蕉不翼而飛，害他們血本無歸，而經清查後至少3處遭竊，記名蕉農總計遭竊香蕉約500公斤，損失將近15萬元。

警方表示，香蕉園多在郊區，周邊多無監視器，為追查遭竊香蕉可能流向，動員全面訪查蕉園、香蕉集貨所附近民眾、蕉農及相關人員，並已集貨所為同心圓，擴大調閱警民雙軌監視器，果然發現一輛銀色轎車後座塞滿香蕉，相當可疑。

而經過濾清查該車輛使用人，並詢問當地蕉農及集貨所人員確認，該名男子是未曾謀面之「生面孔」後，確認掌握賣蕉證據，逮捕該名廖姓偷蕉犯嫌到案說明，廖男供稱，因有30多萬車貸才犯險「竊蕉變現」，訊後則依竊盜罪嫌將其送辦。

南投警分局長鄭有益表示，農民靠天吃飯，農務種植辛苦，若遭遇竊案可盡速向警方報案，該案件得以偵破，也感謝地方居民協助，同時呼籲民眾若察覺可疑，可立即撥打110報案專線，聯繫警方到場了解，警民合作建構安全的居住環境。

南投縣廖姓男子疑為欠錢交車貸，偷竊約500公斤香蕉並銷送往香蕉集貨賣掉。圖／南投警分局提供
南投縣廖姓男子疑為欠錢交車貸，偷竊約500公斤香蕉並銷送往香蕉集貨賣掉。圖／南投警分局提供
南投縣廖姓男子疑為欠錢交車貸，偷竊約500公斤香蕉並銷送往香蕉集貨賣掉。圖／南投警分局提供
南投縣廖姓男子疑為欠錢交車貸，偷竊約500公斤香蕉並銷送往香蕉集貨賣掉。圖／南投警分局提供
南投縣廖姓男子疑為欠錢交車貸，偷竊約500公斤香蕉並銷送往香蕉集貨賣掉。圖／南投警分局提供
南投縣廖姓男子疑為欠錢交車貸，偷竊約500公斤香蕉並銷送往香蕉集貨賣掉。圖／南投警分局提供
南投縣廖姓男子將偷來的500公斤香蕉，全送往香蕉集貨所賣掉。圖／南投警分局提供
南投縣廖姓男子將偷來的500公斤香蕉，全送往香蕉集貨所賣掉。圖／南投警分局提供

香蕉 監視器 竊盜

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