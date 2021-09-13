影／柴犬掛護符呆坐一中商圈 警搜網路社群找到飼主

台中市一中商圈在5日晚間被市民發現，有一隻柴犬呆坐在路口，疑在等候飼主，市民通報派出所警員到場協助，警方發現柴犬有戴項圈，且項圈上還掛有一張護符，研判是與飼主走散，警方將柴犬帶回派出所餵食水、罐頭後，與同事一起在網路網搜，發現飼主已在社團刊登尋找柴犬「噗啾」資訊，而特徵都與警方尋獲的柴犬符合，順利讓「噗啾」能回到賴姓飼主懷抱。

第二警分局育才所表示，5日晚間8時許，王姓市民騎車行經一中商圈附近的柳川西路、五權路時，發現一隻黑色柴犬坐在路口上一動也不動，眼神呆滯、迷惘，市民前往察看，發現柴犬脖子上有項圈、掛著護符，疑似與飼主走散，因此市民騎機車載柴犬到育才所，拜託警方協尋飼主。

當時服勤的警員李襲訊是愛狗人士，見柴犬的粗毛及其他特徵，判斷柴犬應有一定年齡，員警先自掏腰包，買了罐頭、擺上飲水，讓柴犬享用，柴犬吃完後，警員帶著牠到動物醫院掃描晶片，但無帶晶片只有記載飼主的姓氏，沒有聯繫電話。

警員拜託派出所內同事，一起搜尋各大社團，查詢是否飼主已經張貼相關訊息，發現賴姓女飼主已經在「我是台中人-生活分享團」臉書社團發文尋找11歲柴犬「噗啾」，而「噗啾」的特徵與派出所內柴犬相符合，因此警員趕緊聯繫賴姓女飼主到派出所領回，並提醒他要更新晶片資訊。

賴姓女飼主說，當天父親帶著2隻柴犬外出散步，「噗啾」可能貪玩沒有跟上主人的步伐，全家人心急如焚的在附近搜尋都沒有找到，十分感謝警方熱心幫忙，讓「噗啾」平安返家。