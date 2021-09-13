便當店內愛心捐款箱也偷 機車騎士見義勇為通報警

高雄王姓男子因缺錢花用，盯上瑞豐夜市附近某便當店的愛心捐款箱，下手竊走3000多元，正好有路人機警向正在值勤的警員「通風報信」，警方一路尾隨王男，等到他蹲在地上清點時，將他逮捕。

警方表示，無業的王男（33歲）前天晚上9點多時，到瑞豐夜市附近的便當店閒晃，王見到便當店內店員忙碌無暇他顧時，賊心大起對店內的3個愛心捐款箱行竊，過程全被身旁一名機車騎士撞見。

得手後的王男立即拔腿開溜，這名機車騎士也一路尾隨跟著，趁王走了150公尺後，停下於騎樓清點贓物，機車騎士立即跑到正在執行交通疏導的左營警分局新莊派出所警員身邊，指著騎樓大喊「有個小偷蹲在那邊」，引起警方注意。