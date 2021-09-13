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友欲輕生閨蜜求助 警憑一句「家住檳榔攤後面」找到人
一名30歲女子前天晚上在與友人的網路通訊群組內留言，自稱想告別人世，已服下安眠藥，群組內兩名友人發現後，昨天凌晨趕赴劉女住處轄區派出所求助，機警員警僅憑「住在某檳榔攤後面」線索，比對可能地點，上門查訪果真發現她倒臥在床，意識逐漸模糊，所幸送醫後無大礙，救回寶貴生命。
據悉，該女平時情緒不穩，先前已有輕生跡象，她9月11日深夜在網路群組中留言，透露輕生念頭，已服下安眠藥準備告別，她的2名女性友人看見留言驚覺大事不妙，9月12日凌晨0時立刻相約見面，要阻止她衝動做傻事。
但兩女只知她家住台北市萬華區「一間檳榔攤後方」，不知確切住址，苦無對策之下只好到西園路派出所求助；警員連培孜獲報後，以此簡短線索進行分析比對，腦海中鎖定轄內一處民宅，實地上門查訪，果真找到女子住處。
員警上門時，該女家人還以為她正在睡覺，未料房門一打開，她已吞下20幾顆安眠藥，躺在床上，意識正模糊，救護人員及時到場送醫救治，才順利保住其寶貴性命，後續交由社工介入關心。
警方提醒，民眾應珍惜生命，多給自己一次機會，若發現親友出現鬱悶、憂鬱傾向，應主動關懷、傾聽、給予幫助，以免憾事發生。
若發現親友有自殺意念及行為，應盡速撥打台北市政府自殺防治中心諮詢專線「1999轉8885幫幫我吧專線」，或衛生福利部提供的24小時安心專線1925（依舊愛我），由專業人員協助一同度過難關，另如有緊急情形，應盡速至相關警察機關報案及定位協尋。
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