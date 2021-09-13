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抽菸又沒亮方向燈被攔 大重機男罵警察像流氓被訴
新北市新店區一名張姓男子今年初騎大型重機違規，遭鄭姓警員攔下取締，竟辱罵「警察像流氓一樣」等語。台北地檢署調查後，認定張男言論足以貶損公務員執行公權力的形象及鄭員的人格與社會評價，日前依侮辱公務員罪起訴張男。
檢方調查，今年1月24日下午1點28分，張姓男子在新北市新店區，因違規手持香菸騎大型重機往中正路方向行駛，被當時在巡邏的新店分局江陵派出所鄭姓警員發現，便在建國路97巷將他攔下取締。
張男因心生不滿，當場對鄭員辱罵「該做的事不會做，他媽的，只會做這種事」等語。之後，張男在1點36分時騎車離去時，在建國路19巷口變換車道未使用方向燈，又被鄭員發現將他攔下取締。
這次，張男當場又對鄭員辱罵「警察像流氓一樣」等語。事後，新店分局將張男移送法辦。檢方認為，張男言論足以貶損公務員執行公權力的形象及鄭員的人格與社會評價，日前依侮辱公務員罪起訴張男。
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