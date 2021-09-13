西濱竹南預拌混凝土車翻覆5秒時間差 機車險些遭殃
台61線西濱快速道路88.1公里苗栗縣竹南鎮仁愛路口，9月11日發生一輛預拌混凝土車疑因車速過快翻覆意外，路口影像今天曝光，預拌車翻覆前5秒1輛機車行經肇事地點，還好沒有遭波及，否則後果不堪設想。
苗栗縣警察局竹南分局今天表示，警方9月11日上午11點多接獲報案，一輛預拌車在台61線西濱崎頂路段快車道翻覆，載運的水泥洩漏路面，號誌被撞壞，員警到場處理，發現預拌車占據整個北上快車道阻斷交通，分局及縣警局交通隊調度交通快打9名警力，運用交通錐封閉北上快車道，引導指揮車輛改道側車道通行，公路總局第二區養護工程處也派遣防撞車到場協助。
肇事車輛所屬公司自行聯繫3輛大型吊車拖吊及水車到場清洗路面，北上快車道封閉將近3個半小時，11日下午2點30分許才排除交通障礙，重新開放通行，初步調查預拌車疑似車速過快重心不穩，向左側翻覆滑行，翻覆前5秒，現場一輛機車通過，差一點釀成大禍，預拌車駕駛沒有酒駕，手腳受輕，車禍並未波及到其他人車。
竹南分局長林永勝表示，員警為維護民眾車輛通行安全，中午烈日下處理事故，十分辛苦，值得肯定及讚許，提醒民眾大型車重心高，遇路口或彎道過彎，重心易偏離導致翻覆，過彎時務必要注意放慢速度小心行駛，以避免事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言