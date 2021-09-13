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西濱竹南預拌混凝土車翻覆5秒時間差 機車險些遭殃

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

台61線西濱快速道路88.1公里苗栗縣竹南鎮仁愛路口，9月11日發生一輛預拌混凝土車疑因車速過快翻覆意外，路口影像今天曝光，預拌車翻覆前5秒1輛機車行經肇事地點，還好沒有遭波及，否則後果不堪設想。

苗栗縣警察局竹南分局今天表示，警方9月11日上午11點多接獲報案，一輛預拌車在台61線西濱崎頂路段快車道翻覆，載運的水泥洩漏路面，號誌被撞壞，員警到場處理，發現預拌車占據整個北上快車道阻斷交通，分局及縣警局交通隊調度交通快打9名警力，運用交通錐封閉北上快車道，引導指揮車輛改道側車道通行，公路總局第二區養護工程處也派遣防撞車到場協助。

肇事車輛所屬公司自行聯繫3輛大型吊車拖吊及水車到場清洗路面，北上快車道封閉將近3個半小時，11日下午2點30分許才排除交通障礙，重新開放通行，初步調查預拌車疑似車速過快重心不穩，向左側翻覆滑行，翻覆前5秒，現場一輛機車通過，差一點釀成大禍，預拌車駕駛沒有酒駕，手腳受輕，車禍並未波及到其他人車。

竹南分局長林永勝表示，員警為維護民眾車輛通行安全，中午烈日下處理事故，十分辛苦，值得肯定及讚許，提醒民眾大型車重心高，遇路口或彎道過彎，重心易偏離導致翻覆，過彎時務必要注意放慢速度小心行駛，以避免事故發生。

台61線西濱快速道路苗栗縣竹南鎮仁愛路口，9月11日發生一輛預拌混凝土車疑因車速過快翻覆意外，翻覆前5秒1輛機車行經肇事地點，還好沒有遭波及。記者范榮達／翻攝
台61線西濱快速道路苗栗縣竹南鎮仁愛路口，9月11日發生一輛預拌混凝土車疑因車速過快翻覆意外，翻覆前5秒1輛機車行經肇事地點，還好沒有遭波及。記者范榮達／翻攝
台61線西濱快速道路苗栗縣竹南鎮仁愛路口，9月11日發生一輛預拌混凝土車疑因車速過快翻覆意外，翻覆前5秒1輛機車行經肇事地點，還好沒有遭波及。記者范榮達／翻攝
台61線西濱快速道路苗栗縣竹南鎮仁愛路口，9月11日發生一輛預拌混凝土車疑因車速過快翻覆意外，翻覆前5秒1輛機車行經肇事地點，還好沒有遭波及。記者范榮達／翻攝

車道 苗栗縣

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