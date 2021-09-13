快訊

泡菜正名為「辛奇」：韓國人爭的是民粹還是品牌？

聯合70／年輕人是草莓族？台積電董事長劉德音有不同想法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7旬老翁誤認機車失竊 南警調閱監視畫面協助尋回

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「我的機車不見了！」74歲呂姓老先生前天中午騎機車到台南市中西區電器門市購物後，遍尋不著自己的機車，並誤認為機車被偷了，只好向派出所請求協助，所幸員警細心調閱監視器畫面比對，順利找回他的機車。

呂姓老翁匆忙走進台南市警二分局博愛派出所報案，直喊「我的機車不見了！」 他告訴警員，他騎機車到北門路一家電器門市買家電，車子後來就不翼而飛。

警員吳嘉榮先行安撫老先生情緒，請他喝杯水，再詢問他行車動線，但呂堅稱確實將機車停放於北門路電器門市前，僅離開幾分鐘，機車便遭偷走，

吳嘉榮馬上調閱附近監錄系統設備比對，發現呂並未將機車停放該處，而是由北門路與青年路口徒步前往電器門市，經員警耐心陪同前往尋找，最後在電器門市的對面發現他的愛車。

呂老先生說，因年紀大了，偶有記憶誤差的狀況，頻頻點頭感謝警察迅速幫忙找回他的愛車，結束了一場機車失竊驚魂記。

台南市警二分局建議民眾，停好車若怕忘記停在哪，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

台南市呂老先生誤以為機車失竊，經市警二分局警員熱心找回他的愛車。記者黃宣翰／翻攝
台南市呂老先生誤以為機車失竊，經市警二分局警員熱心找回他的愛車。記者黃宣翰／翻攝

北門 警察 監視器

延伸閱讀

秋冬買冷氣較便宜？ 內行人揭裝機 「最佳時機」

海軍追違規還原艦長室門口畫面 永順軍艦艦長調職候查

疑欲帶孫女長期離家...8天被尋獲 嬤被移送哭斷腸

一個月前租房還排課表 嬤疑欲帶孫女長期離家8天被查獲

相關新聞

賓士擦機車失控撞爛路旁電箱翻覆 2妙齡1婦人受傷送醫

新北市八里區今天清晨6時許發生車禍，23歲方姓女子駕駛白色賓士轎車行經中華路一段，與機車發生碰撞之後，失控自撞路旁變電箱...

西濱竹南預拌混凝土車翻覆5秒時間差 機車險些遭殃

台61線西濱快速道路88.1公里苗栗縣竹南鎮仁愛路口，9月11日發生一輛預拌混凝土車疑因車速過快翻覆意外，路口影像今天曝...

7旬老翁誤認機車失竊 南警調閱監視畫面協助尋回

「我的機車不見了！」74歲呂姓老先生前天中午騎機車到台南市中西區電器門市購物後，遍尋不著自己的機車，並誤認為機車被偷了，...

颱風天偷渡 陸男喊「投奔自由」

一名大陸籍男子昨天清晨在金門縣烈嶼鄉埔頭岸偷渡上岸，被海巡署金門岸巡隊查獲，男子聲稱要「投奔自由」，搭乘無動力橡皮艇來台...

懷疑他檢舉涉毒 取走手機、打人再關陽台過夜 3罪判刑

基隆市陳男、廖男都懷疑遭張男檢舉涉毒，陳強索張男的手機，3天後廖在打傷張男後，與張姓同夥將張男關在陽台，陳隔天凌晨到場也...

上周才撞警局後門...物流男又撞恆春古城門古蹟 肇逃被開罰

國定古蹟屏東恆春古城是全台現存保有完整4座城門的古城，昨天晚間颱風夜，物流車陳姓駕駛行經恆春古城北門時，撞上北門牆邊，紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。