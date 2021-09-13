7旬老翁誤認機車失竊 南警調閱監視畫面協助尋回

「我的機車不見了！」74歲呂姓老先生前天中午騎機車到台南市中西區電器門市購物後，遍尋不著自己的機車，並誤認為機車被偷了，只好向派出所請求協助，所幸員警細心調閱監視器畫面比對，順利找回他的機車。

呂姓老翁匆忙走進台南市警二分局博愛派出所報案，直喊「我的機車不見了！」 他告訴警員，他騎機車到北門路一家電器門市買家電，車子後來就不翼而飛。

警員吳嘉榮先行安撫老先生情緒，請他喝杯水，再詢問他行車動線，但呂堅稱確實將機車停放於北門路電器門市前，僅離開幾分鐘，機車便遭偷走，

吳嘉榮馬上調閱附近監錄系統設備比對，發現呂並未將機車停放該處，而是由北門路與青年路口徒步前往電器門市，經員警耐心陪同前往尋找，最後在電器門市的對面發現他的愛車。

呂老先生說，因年紀大了，偶有記憶誤差的狀況，頻頻點頭感謝警察迅速幫忙找回他的愛車，結束了一場機車失竊驚魂記。