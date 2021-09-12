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懷疑他檢舉涉毒 取走手機、打人再關陽台過夜 3罪判刑

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳男、廖男都懷疑遭張男檢舉涉毒，陳強索張男的手機，3天後廖在打傷張男後，與張姓同夥將張男關在陽台，陳隔天凌晨到場也加入拘禁行動。警方接獲報案救出張男，將全案送辦，檢方偵訊後起訴。基隆地院審結，分依妨害自由、恐嚇取財、傷害罪，分處3人1年3月到4月徒刑。全案可上訴。

判決指出，陳男懷疑張男曾向警方檢舉他涉毒案件，心生不滿，今年4月27日在廖男住處向張恫稱，要用他聽筒已損壞的行動電話加4000元，換取張的iPhone 6S Plus行動電話。張拒絕後，陳持棍棒作勢毆打，張心生畏懼，把手機交給陳。

廖男則與另兩名男子今年4月30日傍晚，在基隆市深溪路一處社區大門口遇到張男等3人，以商談與張間的財務糾紛為由，邀3人到廖的住處。

廖等3人命令張等3人進入廖的房間，廖因懷疑張曾向警方檢舉他涉毒案件，心生不滿，持安全帽、木棍、鐵棍毆打張男，造成張的頭皮挫擦傷、臉部擦傷、背部挫傷、背部擦傷、右上肢多處挫擦傷、左肘、左前臂、左手挫傷、雙膝挫傷。

張男後來被廖的張姓同夥要求到陽台睡覺，只能在要上廁所敲擊落地窗示意，才能進入屋內。隔天凌晨陳男到廖的住處看到張男，開啟陽台落地窗質問張，是否曾檢舉他所涉毒品案件，張否認，陳又將張反鎖在陽台。

陳另向與張一起被限制行動的王男說，交付值錢財物才可離開廖的住處。王心生畏懼，答應交付家中筆記型電腦。陳帶王回住處並拿走筆電，王脫困後報警，員警當場逮捕廖男等人，扣得木棍、鐵棍、安全帽等證物，並救出受傷的張男，隔天持檢察官核發的拘票拘捕陳男到案。

法官審酌陳等3人僅因懷疑張曾向警方檢舉，即漠視法律規範犯案。陳男為一己私利，另對王恐嚇取財均應非難，念及犯後坦承犯行，兼衡素行及犯罪動機、目的、手段和智識程度、生活狀況、犯罪參與程度、犯罪所生損害等情狀判刑，並諭知易科罰金折算標準，以示懲儆。

基隆市陳男、廖男懷疑遭張男檢舉涉毒，分別犯下妨害自由、恐嚇取財、傷害罪，被基隆地院判刑。記者邱瑞杰／攝影
基隆市陳男、廖男懷疑遭張男檢舉涉毒，分別犯下妨害自由、恐嚇取財、傷害罪，被基隆地院判刑。記者邱瑞杰／攝影

恐嚇 毒品

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