上周才撞警局後門...物流男又撞恆春古城門古蹟 肇逃被開罰
國定古蹟屏東恆春古城是全台現存保有完整4座城門的古城，昨天晚間颱風夜，物流車陳姓駕駛行經恆春古城北門時，撞上北門牆邊，紅磚掉落損毀，警方接獲民眾報案後循線發現肇事陳姓駕駛，陳姓駕駛上周才撞上恆春分局後門，未料又發生撞上北門。
恆春警分局指出，恆春古城有東西南北門，僅西門、北門可以讓汽車通行，通行高度約2公尺，先前曾發生多次西門遭車輛撞擊，今年至今僅發生昨晚間北門遭撞事件。
警方調查，11日傍晚5點多，接獲民眾報案，有物流車通行北門不成，造成磚牆損毀掉落，倒退後駕駛開離現場，警方獲報調查，北門附近沒有監視器，警方往外調閱，鎖定肇事司機陳姓男子，警方這才發現，肇事司機陳姓男子上周才撞上恆春分局後門，未料又撞上古蹟北門。警方將通知陳姓駕駛到案說明。
恆春古城是清末「牡丹社事件」後為作軍事防禦用途建立，清光緒元年（西元1875年）起造，光緒五年完成，至今超過140多年歷史。
警方指出，陳姓男子肇事後離開現場，涉違反道路交通管理處罰條例第63條肇事駛離，將依法開罰，可處1千元以上3千元以下罰鍰。古蹟毀損部分，涉違反文資法第103條規定，毀損古蹟可處50萬元到2千萬元罰鍰、6個月到5年有期徒刑，將函請主管機關鎮公所、縣府文化處。
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