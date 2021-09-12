上周才撞警局後門...物流男又撞恆春古城門古蹟 肇逃被開罰

國定古蹟屏東恆春古城是全台現存保有完整4座城門的古城，昨天晚間颱風夜，物流車陳姓駕駛行經恆春古城北門時，撞上北門牆邊，紅磚掉落損毀，警方接獲民眾報案後循線發現肇事陳姓駕駛，陳姓駕駛上周才撞上恆春分局後門，未料又發生撞上北門。

恆春警分局指出，恆春古城有東西南北門，僅西門、北門可以讓汽車通行，通行高度約2公尺，先前曾發生多次西門遭車輛撞擊，今年至今僅發生昨晚間北門遭撞事件。

警方調查，11日傍晚5點多，接獲民眾報案，有物流車通行北門不成，造成磚牆損毀掉落，倒退後駕駛開離現場，警方獲報調查，北門附近沒有監視器，警方往外調閱，鎖定肇事司機陳姓男子，警方這才發現，肇事司機陳姓男子上周才撞上恆春分局後門，未料又撞上古蹟北門。警方將通知陳姓駕駛到案說明。

恆春古城是清末「牡丹社事件」後為作軍事防禦用途建立，清光緒元年（西元1875年）起造，光緒五年完成，至今超過140多年歷史。