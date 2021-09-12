超養眼！桃園消防員推非營利月曆圓夢 集訓1月展現好身材

桃園市12名熱愛健身的消防員自掏腰包製作辣妹猛男月曆，即日起在大有分隊粉絲專頁開放訂購。圖／大有分隊提供

有鑒於新北市、新竹縣日前均推出猛男辣妹消防員月曆造成轟動，桃園市12名熱愛健身的消防員為了圓夢，也自掏腰包策劃並拍攝「2022年消防形象月曆」，即日起以非官方、非營利的模式在消防局第一大隊大有分隊的粉絲專頁發售。

本次活動由大有分隊消防員徐鵬翔於去年底發起，號召12名、橫跨6分隊的消防員共襄盛舉，其中包括大有分隊詹仁豪、謝旻峰、沈雯玟、徐鵬翔，大林分隊蕭泰翔、余政育，大湳分隊陳睿均，及第一特搜分隊吳佳倫、林楷晟、林延璟、二搜林家瑋、四搜陳漢麟，11男、1女中有10人參加過健體比賽，陳睿均兩度獲健體比賽冠軍，林楷晟則是健美、健體雙料冠軍。

徐鵬翔指出，拍攝月曆純粹是為「圓夢」，想要留下自己最美好的身影，原訂於5月完成，卻因疫情影響直到8月底才完工，製作過程含企劃、拍照、側拍紀錄片等全都出自消防同仁之手；地點選在林口水牛坑、桃園竹圍漁港取景，花費一整天拍完，12名「麻豆」們事前更做足準備，集訓一個月只為展現最佳體態。

徐鵬翔表示，由於在籌備過程中發現大眾詢問度很高，才決定開放一般民眾訂購，以非營利、非官方形式發售，民眾訂購只收取成本價及運費，售價則待統計數量後與廠商洽談，意者可至大有分隊粉絲專頁留言登記。