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高雄大樓疑屋齡老舊 風雨不大仍磁磚剝落傷人

中央社 / 高雄12日電

高雄脫離颱風璨樹陸上警戒範圍，今天市區風雨不大，但前鎮區一棟大樓外牆卻突然磁磚掉落，砸傷路人。這棟大樓屋齡約26年，研判是屋齡老舊、磁磚已有狀況，加上風吹導致掉落。

前鎮警分局一心路派出所上午11時40分，獲報民權二路一棟大樓外牆磁磚掉落地面，磁磚碎落噴濺到路過的洪姓男子，導致洪男右小腿擦傷。

警方到場檢視，發現剝落磁磚長約10到20公分，從6層樓高處落下，現場已擴大拉封鎖線警示，並告知大樓保全主任、管委會主委盡速通知廠商檢修大樓外牆，避免再有磁磚掉落導致民眾受傷。

這棟大樓屋齡約26年，初步調查研判，可能是房屋老舊，磁磚曾經歷冷熱溫差，已有狀況，加上今天風力稍大，種種因素導致磁磚掉落。受傷的洪男已向大樓管委會提出過失傷害告訴，前鎮警分局一心路派出所依規定受理。

根據高雄氣象站資料顯示，高雄今天僅燕巢、茂林、彌陀區出現8級強陣風，市區僅零星小雨；山區午後漸有雨勢，截至下午4時30分，高雄24小時累積雨量以茂林區76毫米最多，其次是桃源區54.5毫米。

璨樹颱風

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