賊偷檳榔攤失風被逮 網友歪樓搶看帥哥警員

新北市1名50歲葉姓慣竊，昨晚在新莊區中誠街溜進檳榔攤竊得7300元，結果驚動店員大喊抓賊，與鄰居合力圍捕竊嫌，交給獲報趕抵的警員楊博閔。目擊民眾拍照上傳臉書社團，結果網友歪樓接龍稱讚警察好帥，吸引更多人來看帥哥。

檳榔攤陳姓女店員說，昨天晚上10時許，她獨自1人在攤子後側洗檳榔，沒想到被小偷闖入，悄悄打開收銀機偷錢，幸好收銀機發出聲音，才驚覺不對勁。她追出大喊，隔壁機車行老闆與幾名見義勇為的民眾合力圍捕並報案。

新莊警分局中平派出所警員楊博閔騎機車迅速趕抵，將葉嫌上銬逮捕，一旁圍觀民眾拿出手機拍照上傳到臉書社團，吸引許多網友加入討論，頻頻稱讚警察好帥。

這名帥警楊博閔，台南一中畢業，身高176公分，今年24歲，警專35期畢業便派任新莊警分局服務，從警迄今2年多，是中平派出所的尋車高手，曾經一個星期找到5輛失竊汽機車。

這次協助逮捕竊賊，意外成為焦點，楊博閔低調表示，警察抓賊是職責，未來仍會持續秉持為民服務的精神與態度，持續為社會治安付出。

葉姓慣竊（中）被依竊盜罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝

民眾將警員楊博閔（右）協助抓賊過程拍照上傳臉書社團，結果網友歪樓接龍稱讚警察好帥，吸引更多人來看帥哥。圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人

民眾將警員楊博閔協助抓賊過程拍照上傳臉書社團，結果網友歪樓接龍稱讚警察好帥，吸引更多人來看帥哥。圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人