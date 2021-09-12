男子到尖石騎越野車失聯 背包車子都在人卻不見

祈男的機車靠著樹幹停放在緩坡並未倒下，但人卻不在該處。圖／新竹縣政府消防局提供

桃園市一名30多歲祈姓男子，昨天上午9點多與友人前往新竹縣尖石鄉高台山騎乘越野機車，中途友人因疲憊先返回登山口休息，未料之後就與祈男失聯，連忙到消防分隊求救，消防局派員連夜上山尋找仍未找到人，但因颱風影響風雨漸大，只能暫時先撤隊下山，預計明天早上6點繼續搜尋。

新竹縣政府消防局表示，昨天晚上約6點50分接獲民眾報案，表示與祈姓友人相約到高台山騎乘越野機車，但中途2人分散後就找不到友人蹤跡。

據友人表示，他與祈男相約早上9點半在高台山登山口，騎了一陣子後，他因為累了就先行返回登山口，到下午約1點半時，都還有聽見祈男的機車聲，後來察覺機車聲消失，下午3點多時他循著輪胎的痕跡，徒步上山試圖找人，但仍找不到人，於是便趕緊下山到尖石分隊報案求救。

消防局表示，分隊獲報後，立即派員上山搜尋，在距離登山口往高台山三角點途中，約步行1個多小時的地方，發現祈男的機車和背包，機車靠著樹幹停放在緩坡並未倒下，但人卻不在該處，因祈男手機也放在背包內，因此無法透過定位找人。

今天清晨天還沒亮，搜救隊再度上山搜尋，但仍未找到人，考量颱風影響，山區已開始下雨，再繼續搜尋恐有危險，中午12點搜救隊先撤隊到登山口，預計明天早上6點再上山搜救。