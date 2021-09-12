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台中18樓高大樓火警！急疏散住戶 疑延長線電線走火釀禍

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區進化北路、學士路一棟18樓住宅大樓，今天下午1時許傳出火警，警、消緊急疏散大樓住戶，其中有一對夫妻受困3樓、另外5名住戶受困在頂樓，經火勢撲滅、排煙後，都已脫困，無人受傷，經初步調查，起火原因疑為起火戶的廚房延長線電線走火釀禍，詳細的起火原因，有待消防局火調科調查。

台中市消防局在今天下午1時30分獲報，北區進化北路、學士路的18樓住宅大樓傳出火警，經文昌、中區、黎明、大誠等消防分隊前往救火，消防隊到場時，多數大樓住戶已疏散到大樓一樓騎樓避難，另外三樓陽台冒出濃煙，一對夫妻受困在屋內，警、消破門進入屋內滅火後，協助住戶就地避難。

另外有5名住戶在火警發生時，跑到18樓頂樓避難，火勢在今天下午1時56分撲滅後，頂樓待援的住戶也平安無恙，經初步調查，起火原因疑為起火戶的廚房延長線電線走火釀禍，現場燃燒面積約為20平方公尺，燃燒的物品為家具、雜物，無人員傷亡，詳細起火原因，待消防局火調科後續釐清。

台中市北區進化北路的住宅大樓，今天下午傳出火警，警、消緊急疏散住戶，幸未釀人員傷亡，疑為延長線電線走火釀禍。記者黃寅／攝影
台中市北區進化北路的住宅大樓，今天下午傳出火警，警、消緊急疏散住戶，幸未釀人員傷亡，疑為延長線電線走火釀禍。記者黃寅／攝影
台中市北區進化北路的住宅大樓，今天下午傳出火警，警、消緊急疏散住戶，幸未釀人員傷亡，疑為延長線電線走火釀禍。圖／讀者提供
台中市北區進化北路的住宅大樓，今天下午傳出火警，警、消緊急疏散住戶，幸未釀人員傷亡，疑為延長線電線走火釀禍。圖／讀者提供
台中市北區進化北路的住宅大樓，今天下午傳出火警，警、消緊急疏散住戶，幸未釀人員傷亡，疑為延長線電線走火釀禍。圖／讀者提供
台中市北區進化北路的住宅大樓，今天下午傳出火警，警、消緊急疏散住戶，幸未釀人員傷亡，疑為延長線電線走火釀禍。圖／讀者提供
台中市北區進化北路的住宅大樓，今天下午傳出火警，警、消緊急疏散住戶，幸未釀人員傷亡，疑為延長線電線走火釀禍。圖／讀者提供
台中市北區進化北路的住宅大樓，今天下午傳出火警，警、消緊急疏散住戶，幸未釀人員傷亡，疑為延長線電線走火釀禍。圖／讀者提供

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