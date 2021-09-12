颱風天不平靜...中山高基隆段兩車自撞 1輛翻覆、1輛轉向

中山高八堵交流道出口路段今天下午發生轎車擦撞中央分隔島後，轉向180度停在內側車道事故。圖／取自高公局即時影像

中山高基隆市路段今天上午有輛小貨車翻覆在外側車道，下午又有輛轎車擦撞中央分隔島後，轉向180度，停在內側車道。警方獲報前往處置，防範發生二次事故，並在現場排除後恢復交通。兩起車禍的駕駛人都飽受驚嚇，幸好只受輕傷。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今早7點41分，接獲國道1號北上4.5公里處發生車禍，救護人車趕抵現場，30多歲男性司機已脫困，意識清楚，將他送醫。

下午1點41分，又有1輛轎車行經中山高北上2.5公里，八堵交流道出口路段，自撞內側護欄後轉向停在內側車道。

兩起事故發生後，拖吊車和國道警車很快到場，警車在事故車輛後方警示，防範引發二次事故。消防局救護車也很快到場，將駕駛人送醫。