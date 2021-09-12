颱風前夕39歲失智男獨自從台北搭車至中壢 幸及時歸

璨樹颱風來襲，全臺進入警戒，但精神狀況不佳的39歲劉姓男子，獨自從台北搭火車至中壢後，在街上漫步最後體力不支倒坐在路邊，所幸員警及時發現，通知家人後趕在颱風來臨前順利回家。

平鎮警分局北勢派出所長鄭榮捷表示，家住台北市萬華區的劉男，昨天中午趁家人不注意時，獨自從台北搭乘火車至桃園中壢火車站，離站後便漫無目的的四處遊走，直到體力不支，累倒在平鎮區環南路二段的騎樓。

員警巡邏時，發現劉男呆坐在地上，便上前關心，無奈劉男面對員警詢問，完全無法表達語意，只嚷嚷的肚子餓，加上劉男說起話來有氣無力，臉色慘白，員警趕緊將劉男帶回派出所安置，並提供熱食及飲水供劉男充飢止渴。

然而劉男還是無法清楚說明自己的身分及居住地，員警最後利用人臉辨識系統查出劉男的身分，並順利聯繫上劉男的家人。