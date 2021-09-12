台中北屯住宅大樓火警 5住戶頂樓待援

台中市北區進化北路的住宅大樓今天下午1時許傳出火警，警、消到場時，大樓的3樓已冒出濃煙，據傳有一對夫妻受困在3樓，目前警、消正在破門搶救中，火勢在今天下午1時50分回報控制，目前消防隊員正在進行人命搜索，目前受困的一對夫妻已由消防隊員引導就地避難，另外屋頂也有5人待援，消防隊正在前往救援。

台中市北區進化北路、學士路附近的住宅大樓在今天下午1時30分傳出火警，台中市消防局派遣文昌、中區、黎明、大誠等消防分隊前往救火，消防隊到場時，大樓的3樓陽台冒出濃煙，大樓緊急疏散住戶，大樓一樓擠滿住戶，有一對夫妻受困在3樓房間內，經警、消破門進入屋內後，協助屋內2名受困住戶就地避難。