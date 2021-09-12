快訊

幼兒園群聚再增2人 指揮中心：原已匡列對社區影響不大

今新增本土3例、境外11例！1例感染源不明 分布「3縣市」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／汽車撞機車後自撞電桿 車翻摔田中、男駕駛昏迷

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉今天上午10時許發生一起車禍，62張姓歲男子駕駛小客車行經安和路及民溪南路交叉口，疑未注意號誌變化撞上一輛雙載機車，再撞上路邊電線桿後，汽車後仰倒栽蔥跌落路旁農地，張男受困失去意識，機車駕駛乘客重傷，3人送醫，目前均在搶救中。

車禍發生在今天上午10時59分，家住雲林縣62歲的張姓男子駕駛紅色自小客車沿民雄鄉民溪南路向南行駛，行經與安和路交叉路口時，疑似未注意前方號誌，逕直向前卻未料與右方行駛而來的機車發生碰撞。

根據目擊者描述，57歲機車男駕駛遭撞擊瞬間彈飛至路面，後座18歲石姓女子則彈飛數公尺高掉落鄰近田中；監視器畫面顯示，紅色轎車撞上機車後撞上路邊電線桿，隨後倒栽蔥後仰翻落田中。

嘉義縣消防局上午11時許獲報，隨機出動溪口、雙福和民雄分隊到場，發現張姓汽車駕駛受困車內、失去意識，隨即利用破壞器材協助脫困，並由溪口分隊救護車送往大林慈濟醫院。

57歲男性機車駕駛倒臥路旁，民雄分隊隊員初步評估傷勢，脖子撕裂傷、骨盆疼痛，送往嘉義基督教醫院；家住新港的18歲後座女子倒臥田中，右小腿開放性骨折，送往大林慈濟醫院。

三人到院後生命跡象皆穩定、意識清楚，目前仍在急救中，後續相關肇事責任，仍有待警方進一步釐清。

張姓男子駕駛紅色自小客車，先與旁側機車發生碰撞後，撞擊路邊電線桿倒栽蔥摔落田中。記者莊祖銘／攝影
張姓男子駕駛紅色自小客車，先與旁側機車發生碰撞後，撞擊路邊電線桿倒栽蔥摔落田中。記者莊祖銘／攝影
張姓男子駕駛紅色自小客車，先與旁側機車發生碰撞後，撞擊路邊電線桿倒栽蔥後仰摔落田中。記者莊祖銘／攝影
張姓男子駕駛紅色自小客車，先與旁側機車發生碰撞後，撞擊路邊電線桿倒栽蔥後仰摔落田中。記者莊祖銘／攝影
張姓男子駕駛紅色自小客車，先與旁側機車發生碰撞後，撞擊路邊電線桿倒栽蔥摔落田中。記者莊祖銘／攝影
張姓男子駕駛紅色自小客車，先與旁側機車發生碰撞後，撞擊路邊電線桿倒栽蔥摔落田中。記者莊祖銘／攝影

延伸閱讀

鐵道新潮遊 體驗彰化鐵道魅力與百年風華

田中馬／最透輕清涼的青芒果冰 來自梁爸梁媽最熾熱的熱情

東方白鸛停棲金山 16根電桿加裝保護避免觸電

獨／金山小白鶴接班人2東方白鸛 16電桿加保護罩免觸電

相關新聞

台中北屯住宅大樓火警 5住戶頂樓待援

台中市北區進化北路的住宅大樓今天下午1時許傳出火警，警、消到場時，大樓的3樓已冒出濃煙，據傳有一對夫妻受困在3樓，目前警...

影／汽車撞機車後自撞電桿 車翻摔田中、男駕駛昏迷

嘉義縣民雄鄉今天上午10時許發生一起車禍，62張姓歲男子駕駛小客車行經安和路及民溪南路交叉口，疑未注意號誌變化撞上一輛雙...

心血管宿疾男昨午餐外出 嘉南大圳發現浮屍

台南市白河區蕭姓男子昨中午飯後離家失去音訊，家屬昨晚向警方報案失聯，警方協尋昨深夜經民眾在後壁區嘉南大圳發現遺體，經消防...

未察對方惡意 台南網路側錄兒少性愛私密案件大增1.6倍

現代的孩子黏著3C已是常態，而因為網路交友遭到側錄性愛密畫面的案件逐年大增，台南市社會局統計今年1到6月兒少性剝削案件較...

中橫公路山區下雨落石樹倒 台中和平警方提醒行車注意

璨樹颱風今天來襲，台中市和平區中橫公路下雨，19.5公里和22公里處，今天上午發生樹倒落石，幸無人車經過，台中市和平警分...

高市消防局辦事員上班追劇領7萬還嗆同仁 3支劣跡懲處

高雄市消防局第三救災救護大隊一名辦事員，因在上班時間觀看美食、政論節目等遭人檢舉，被大隊主官管約談，被記上3支劣跡懲處，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。