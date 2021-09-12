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影／汽車撞機車後自撞電桿 車翻摔田中、男駕駛昏迷
嘉義縣民雄鄉今天上午10時許發生一起車禍，62張姓歲男子駕駛小客車行經安和路及民溪南路交叉口，疑未注意號誌變化撞上一輛雙載機車，再撞上路邊電線桿後，汽車後仰倒栽蔥跌落路旁農地，張男受困失去意識，機車駕駛乘客重傷，3人送醫，目前均在搶救中。
車禍發生在今天上午10時59分，家住雲林縣62歲的張姓男子駕駛紅色自小客車沿民雄鄉民溪南路向南行駛，行經與安和路交叉路口時，疑似未注意前方號誌，逕直向前卻未料與右方行駛而來的機車發生碰撞。
根據目擊者描述，57歲機車男駕駛遭撞擊瞬間彈飛至路面，後座18歲石姓女子則彈飛數公尺高掉落鄰近田中；監視器畫面顯示，紅色轎車撞上機車後撞上路邊電線桿，隨後倒栽蔥後仰翻落田中。
嘉義縣消防局上午11時許獲報，隨機出動溪口、雙福和民雄分隊到場，發現張姓汽車駕駛受困車內、失去意識，隨即利用破壞器材協助脫困，並由溪口分隊救護車送往大林慈濟醫院。
57歲男性機車駕駛倒臥路旁，民雄分隊隊員初步評估傷勢，脖子撕裂傷、骨盆疼痛，送往嘉義基督教醫院；家住新港的18歲後座女子倒臥田中，右小腿開放性骨折，送往大林慈濟醫院。
三人到院後生命跡象皆穩定、意識清楚，目前仍在急救中，後續相關肇事責任，仍有待警方進一步釐清。
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