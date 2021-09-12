心血管宿疾男昨午餐外出 嘉南大圳發現浮屍

台南市白河區蕭姓男子昨中午飯後離家失去音訊，家屬昨晚向警方報案失聯，警方協尋昨深夜經民眾在後壁區嘉南大圳發現遺體，經消防局及後壁所員警將其打撈上岸，已無生命跡象，初步未發現身上有外傷，已排除他殺。

據悉，72歲蕭某是白河區外角里人，有心臟病宿疾，情緒常悶悶不樂，家屬說，昨中午約12點飯後蕭外出，即未與家人聯繫，經查手機也未攜帶，家屬驚覺不對勁，昨晚7點半向白河派出所報案，警方隨即全面協尋。

昨晚8點50分，經民眾在後壁區172甲線道路旁嘉南大圳(和平橋下)發現一具浮屍，警消獲報趕往打撈上岸，在身上發現身分證，證明為蕭男，並聯絡家屬到場確認身分無誤。警方勘驗，初步無發現身體有外傷，已報請南檢相驗。

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