11天取締322件超速 台61線新設測速桿罰鍰百萬元
苗栗縣台61線西濱快速道路88.15公里竹南路段、114.3公里通霄路段新設固定式測速桿，今年9月1日上路執法，雖8月宣導，但違規超速件數居高不下，警方統計到昨天，11天來分別取締86件、322件，快速道路超速罰款3000元以上，警方提醒用路人勿違規超速，以免荷包失血，並維護道路交通安全。
台61線沿線重車多及超速嚴重，苗栗縣路段區間測速系統，但因接連爆發系統、資安疑慮等問題，2020年5月1日停擺至今，苗栗警方為保障台61線用路人行車安全，新設台61線88.15公里處中央分隔島測速桿，限速每小時80公里，114.3公里路邊北向測速桿，限速每小時90公里，8月測試宣導，9月1日執法，警方發現違規超速似乎沒有改善。
警方統計9月1日至11日取締件數，台61線88.15公里86件，超速最高時速102公里，台61線114.3公里處322件，超速最高時速151公里，分析原因可能是用路人不熟新設測速桿，88.15公里測速桿鄰近路口，因此件數相對少了許多，114.3公里11天取締322件，1天平均接近30件，件數相當可觀，測得最高時速151公里，嚴重超速61公里。
警方指出，固定式測速照相執法設備，可藉由科技執法設備自動蒐證取締違規，保障用路人安全，更可讓警力全力投入防疫工作，及處理突發之治安、交通事件，守護民眾生命財產安全，並呼籲用路人應遵守道路交通安全規則。
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