籲警消防颱不忘防疫！ 侯友宜心疼員警之前因執勤染疫
「璨樹」準備於午後發威，新北市長侯友宜今上午視察相關整備情形，同時也勉勵警消「防颱不忘防疫」，還感性提到先前新海派出所有員警因執勤而染疫，令人相當不捨，另外也有員警正確大膽用槍逮補嫌犯，大家真的都很辛苦，也謝謝他們為新北的付出。
璨樹颱風來襲，預估將帶來強風及龐大雨量，侯友宜今早10時率新北消防局長黃德清及新北警察局長黃宗仁，前往板橋區海山消防分隊及新海派出所視察，除了解防颱整備能量外，也勉勵基層警消同仁辛勞。
侯友宜除強調大家做好防颱相關準備外，也提醒大家「防颱不忘防疫」，尤其感謝警消同仁從疫情爆發以來，就協助許多防疫相關行政事務，包含居家隔離等，能有一定的防疫成果，警消同仁在其中功不可沒。
侯友宜表示，之前新海派出所有男警因執勤而染疫，還導致許多同仁要居家自主健康管理，令人感到相當不捨；另外也有員警在緝捕嫌犯時，反應靈敏、正確大膽用槍，即時逮補嫌犯，這些都是員警做的很好、也很辛苦的地方。
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