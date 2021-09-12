快訊

台北下午別出門！ 鄭明典示警：再過幾小時起風機率高

蔣經國生前菜單曝光 要廚房別再做魚翅餃

籲警消防颱不忘防疫！ 侯友宜心疼員警之前因執勤染疫

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導

「璨樹」準備於午後發威，新北市長侯友宜今上午視察相關整備情形，同時也勉勵警消「防颱不忘防疫」，還感性提到先前新海派出所有員警因執勤而染疫，令人相當不捨，另外也有員警正確大膽用槍逮補嫌犯，大家真的都很辛苦，也謝謝他們為新北的付出。

璨樹颱風來襲，預估將帶來強風及龐大雨量，侯友宜今早10時率新北消防局長黃德清及新北警察局長黃宗仁，前往板橋區海山消防分隊及新海派出所視察，除了解防颱整備能量外，也勉勵基層警消同仁辛勞。

侯友宜除強調大家做好防颱相關準備外，也提醒大家「防颱不忘防疫」，尤其感謝警消同仁從疫情爆發以來，就協助許多防疫相關行政事務，包含居家隔離等，能有一定的防疫成果，警消同仁在其中功不可沒。

侯友宜表示，之前新海派出所有男警因執勤而染疫，還導致許多同仁要居家自主健康管理，令人感到相當不捨；另外也有員警在緝捕嫌犯時，反應靈敏、正確大膽用槍，即時逮補嫌犯，這些都是員警做的很好、也很辛苦的地方。

新北市長侯友宜除了解防颱整備能量外，也勉勵基層警消同仁辛勞。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜除了解防颱整備能量外，也勉勵基層警消同仁辛勞。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（右）今早率新北警察局長黃宗仁（左）、新北消防局長黃德清（右後）視察板橋海山消防分隊及新海派出所，並勉勵基層警消同仁辛勞。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（右）今早率新北警察局長黃宗仁（左）、新北消防局長黃德清（右後）視察板橋海山消防分隊及新海派出所，並勉勵基層警消同仁辛勞。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今早視察板橋海山消防分隊及新海派出所。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今早視察板橋海山消防分隊及新海派出所。記者李成蔭／攝影

侯友宜 璨樹颱風

延伸閱讀

5年來最強「璨樹」來襲 侯友宜視察前線：整備作業到位

颱風璨樹襲台 侯友宜盼各單位全力備戰

璨樹颱風來襲 侯友宜：若達停班課標準就儘早宣布

璨樹來襲 侯友宜：12日停班課可能性很高

相關新聞

未察對方惡意 台南網路側錄兒少性愛私密案件大增1.6倍

現代的孩子黏著3C已是常態，而因為網路交友遭到側錄性愛密畫面的案件逐年大增，台南市社會局統計今年1到6月兒少性剝削案件較...

中橫公路山區下雨落石樹倒 台中和平警方提醒行車注意

璨樹颱風今天來襲，台中市和平區中橫公路下雨，19.5公里和22公里處，今天上午發生樹倒落石，幸無人車經過，台中市和平警分...

高市消防局辦事員上班追劇領7萬還嗆同仁 3支劣跡懲處

高雄市消防局第三救災救護大隊一名辦事員，因在上班時間觀看美食、政論節目等遭人檢舉，被大隊主官管約談，被記上3支劣跡懲處，...

區域聯防！雲嘉縣警局合作 封閉式路檢讓酒駕無所遁形

新冠肺炎疫情警戒調降為二級，各項防疫措施逐漸解封，飲宴應酬活動也隨之增加，嘉義縣警察局，昨與雲林縣警察局合作，採「區域聯...

國3彰化路段凌晨兩車追撞 火燒車...兩駕駛均受傷送醫

彰化縣彰化市國道3號203.4K北上路段，今天凌晨0時39分許，發生兩輛轎車追撞事故，造成前車起火燃燒，駕駛自行逃出，兩...

高雄楠梓後勁溪發現男浮屍 身分待查

高雄楠梓區今天上午有民眾發現位於楠陽橋下，近加昌路旁的後勁溪一具男性浮屍，警消獲報到場協處，經家屬透過衣物辨識…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。